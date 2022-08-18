«Уже поступило несколько десятков предложений». В Витебске решают судьбу двух исторических зданий

Новости Беларуси. В Витебске решают судьбу двух исторических зданий. Одно из них – бывший губернаторский дворец. Местные власти предложили жителям поучаствовать в судьбе зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже принимаются мнения, что сами витебчане хотели бы видеть в этих объектах с богатой историей. Виктор Пралич поинтересовался у краеведов, чем примечательны для города объекты.

Виктор Пралич, корреспондент:

Витебский дворец губернатора – памятник архитектуры XVIII столетия и одна из достопримечательностей города на берегах Западной Двины. Изначально это был особняк местной шляхты. Но с 1806 года здесь разместилась резиденция губернатора.

Место в Витебске живописное. Впрочем, как и история самого дворца. Этот адрес был известен многим выдающимся людям. Здесь долгое время жил брат Марии Федоровны, жены Российского императора Павла Первого, Александр Вюртембергский. А чуть позже свое 43-летие праздновал даже сам Наполеон Бонапарт.

Валерий Шишанов, заместитель директора Витебского областного краеведческого музея:

Он здесь провел около двух недель. И даже решалась судьба, идти ли ему на Москву или нет. Были планы остаться на зиму в Витебске. Так что Витебск мог стать на некоторое время французской столицей. Но этого не произошло. Наполеон пошел дальше. Тем не менее такой интересный факт в судьбе этого здания, в судьбе Витебска остался.

Губернаторский дворец состоит из двух корпусов. Строились они в разное время. Уникальная тут и архитектура: это сочетание модерна и классицизма. А по некоторым источникам, в торцевой части здания находилась даже небольшая церковь. Впрочем, учитывая историческую значимость и самого объекта, и места, по мнению специалистов, здесь можно было бы сделать целый музейный квартал.

Валерий Шишанов:

Этот уголок на красивом берегу Западной Двины превратился в притягательное место и для горожан, и для туристов. Я думаю, что он заслуживает и нуждается в нашем участии, благоустройстве. Надеюсь, что это случится и Витебск станет в один ряд с такими городами, как Гомель, где есть Дворец Паскевичей, вот в Гродно сейчас отреставрирован Старый замок. Я думаю, мы ничем не хуже, даже интереснее наша история.