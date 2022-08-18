Такого вы ещё не пробовали. Готовим яичницу в баклажане

Лена Мельницкая, кулинар:
Немного окунемся в восточную кухню и добавим халяльных продуктов.
Лена Мельницкая, кулинар:
Немного окунемся в восточную кухню и добавим халяльных продуктов.
Берем баклажан и разрезаем на две половины. Нужно нарезать баклажан сеточкой, чтобы он пропекся в духовке полностью. Дальше смазываем овощ оливковым маслом. Выкладываем лодочки из баклажана в противень, отправляем в духовку.
Баклажан отлично запекся. Немного его примнем, освободим место для начинки. Подготовим остальные продукты – томаты и чеснок. Тонкими слайсами режем чеснок и помидоры, выкладываем в баклажаны.
Заканчиваем наше блюдо яйцами. Добавляем их к баклажанам. Так как сегодня у нас восточная направленность в кулинарии, добавим специи. Немного соли. Сумах добавит немного кислинки, а тархун – аромат.
Отправляем баклажаны с яйцом до готовности в духовку. Все прекрасно запеклось, желток оставим жидким. Достаем из духовки и сервируем наш завтрак. Сбрызнем немного лимоном и украсим зеленью.