Такого вы ещё не пробовали. Готовим яичницу в баклажане

Лена Мельницкая, кулинар:

Немного окунемся в восточную кухню и добавим халяльных продуктов.

Берем баклажан и разрезаем на две половины. Нужно нарезать баклажан сеточкой, чтобы он пропекся в духовке полностью. Дальше смазываем овощ оливковым маслом. Выкладываем лодочки из баклажана в противень, отправляем в духовку.

Баклажан отлично запекся. Немного его примнем, освободим место для начинки. Подготовим остальные продукты – томаты и чеснок. Тонкими слайсами режем чеснок и помидоры, выкладываем в баклажаны.

Заканчиваем наше блюдо яйцами. Добавляем их к баклажанам. Так как сегодня у нас восточная направленность в кулинарии, добавим специи. Немного соли. Сумах добавит немного кислинки, а тархун – аромат.