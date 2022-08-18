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«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?

18 августа 2022 09:54
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Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-1

На участке добычи торфа работа в полевых условиях. На месте можно принять душ, сюда же привозят обеды. А вот перекуры категорически запрещены. Только в строго установленном месте. Сырье легко воспламеняется.

Яна Шипко, корреспондент:
С чего начинается день на вашем участке?

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-4

Евгений Орда, начальник участка добычи и отгрузки торфа:
Вообще, с 8 утра, но у нас световой день может начаться и в 4, и в 5 утра. Приходят на работу, переодеваются, подготавливают технику, проводят ТО, получают задания и выезжают в поля именно для добычи, то есть каждый выполняет свою операцию, на которой он работает.
А место, где мы сейчас находимся, – это такой офис в полях?
Да, у нас есть бытовка своя, то есть администрация, столовая, две душевые, бытовки слесарные, сварочные посты. Все оборудовано именно для таких условий.
То есть это такой своеобразный мехдвор?
Да, производственная база. Не только стоянка техники, но и выполняем ремонтные работы.

Здесь торф убирают фрезерным способом, то есть слоями. Со стороны выглядит необычно, но все же напоминает уборку сельхозкультур. Правда, здесь своя специфика. Сначала в ход идут фрез-барабаны. Верхний слой измельчается в мелкую крошку до глубины в среднем в 10 миллиметров. Дальше торф необходимо просушить. Эта операция называется ворошение.

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-7

Евгений Орда:
Работники движутся по часовой либо против часовой в круговом движении и проходят ворошилками, образовываются пирамидки продольные, на которых появляется поверхность для сушения торфа. Проходит промежуток времени от двух и более часов, в зависимости от ультрафиолета, и повторяется это до трех раз. При хорошем ультрафиолете, именно хороших погодных условиях, можно сокращать до двух, до одного раза. Как вы видите, они совершают четыре прохода на одной карте. Карта у нас по 40 метров. Сама ворошилка – 10 метров.

Следующий проход техники выполняет валкование. Высушенный торф собирается в валки – треугольные гряды, которые удобно убирать.

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-10

Мы видим караван техники. Что сейчас происходит? Какая последовательность добычи торфа?
Происходит уборка. Они идут по валку и собирают торф в бункеры, после чего выгружают в штабеля. Идут друг за другом, согласно валка, никуда не съезжая, подбирая весь торф, который заложен в валке. Идут они с расстоянием, чтобы из-за пыли была видимость валка и дороги, куда им ехать.
– Получается, не успели убрать – тут же готовят новый слой.
– После того, как мы убрали, не более чем за полчаса должны все зафрезеровать. Следовательно, за ними ходят фрез-барабаны, которые разбивают саму залежь. Проехали, где-то из-под колес что-то попало. Именно для этого фрез-барабан проходит, разбивает и создает поверхность для сушки торфа.

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-13

Фрезерный способ самый распространенный, но и самый метеозависимый. Дождей не должно быть не только в день уборки, но и на следующий. Убранный торф складируют в штабеля – именно в таких пирамидах лучше всего сохраняется сырье.

Евгений Орда:
За смену мы снимаем один слой, но при хороших условиях, когда жара, ультрафиолет, есть площадки, на которых можем и два раза в день. Цикл один, но можем снять и два цикла за один день.

На чернеющих торфяных полях, как и в обычной жатве, свои передовики. В сезон придется попотеть. В кабине – как в парнике, но от оседающих частичек торфа закрытые окна не спасают. Из плюсов – колоритные пейзажи за окном и достойная зарплата на уборке. Труд тяжелый и ювелирный, ведь точность операций – до миллиметров. Впрочем, свою, пусть и пыльную, работу опытные торфодобытчики ни на что не променяют.

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-16

Мне нравится. У нас династия. И отец работал, и брат работает, и я работаю постоянно. Просто нравится работать.

Опыт перенимает молодежь. Каждый год на завод приходят молодые специалисты. Артур стремился получить распределение именно на торфодобыче.

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-19

Артур Тузов, машинист по добыче торфа:
Я сюда приходил на практику, понравилось. Да и знакомый коллектив. Тут что-то свое есть. Техника есть, инструменты, помощь от инженера, старшего механика. Помогают все более опытные люди.

«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?-22

Яна Шипко:
Эта площадка сродни мехдвору у механизаторов на обычных сельхозпредприятиях. Здесь во время пауз между работой проводят оперативный ремонт, устраняют неполадки. После получаса в поле можно делать выводы о том, насколько это тяжелый труд. Ощущаю частички торфа везде – на зубах, в глазах, на волосах.

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# Профессии # общество # Яна Шипко # Евгений Орда # Артур Тузов # Фотофакт

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