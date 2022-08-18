«День может начаться и в 4, и в 5 утра». Как белорусы трудятся на торфодобыче?

Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».

На участке добычи торфа работа в полевых условиях. На месте можно принять душ, сюда же привозят обеды. А вот перекуры категорически запрещены. Только в строго установленном месте. Сырье легко воспламеняется. Яна Шипко, корреспондент:

С чего начинается день на вашем участке?

Евгений Орда, начальник участка добычи и отгрузки торфа:

Вообще, с 8 утра, но у нас световой день может начаться и в 4, и в 5 утра. Приходят на работу, переодеваются, подготавливают технику, проводят ТО, получают задания и выезжают в поля именно для добычи, то есть каждый выполняет свою операцию, на которой он работает.

– А место, где мы сейчас находимся, – это такой офис в полях?

– Да, у нас есть бытовка своя, то есть администрация, столовая, две душевые, бытовки слесарные, сварочные посты. Все оборудовано именно для таких условий.

– То есть это такой своеобразный мехдвор?

– Да, производственная база. Не только стоянка техники, но и выполняем ремонтные работы. Здесь торф убирают фрезерным способом, то есть слоями. Со стороны выглядит необычно, но все же напоминает уборку сельхозкультур. Правда, здесь своя специфика. Сначала в ход идут фрез-барабаны. Верхний слой измельчается в мелкую крошку до глубины в среднем в 10 миллиметров. Дальше торф необходимо просушить. Эта операция называется ворошение.

Евгений Орда:

Работники движутся по часовой либо против часовой в круговом движении и проходят ворошилками, образовываются пирамидки продольные, на которых появляется поверхность для сушения торфа. Проходит промежуток времени от двух и более часов, в зависимости от ультрафиолета, и повторяется это до трех раз. При хорошем ультрафиолете, именно хороших погодных условиях, можно сокращать до двух, до одного раза. Как вы видите, они совершают четыре прохода на одной карте. Карта у нас по 40 метров. Сама ворошилка – 10 метров. Следующий проход техники выполняет валкование. Высушенный торф собирается в валки – треугольные гряды, которые удобно убирать.

– Мы видим караван техники. Что сейчас происходит? Какая последовательность добычи торфа?

– Происходит уборка. Они идут по валку и собирают торф в бункеры, после чего выгружают в штабеля. Идут друг за другом, согласно валка, никуда не съезжая, подбирая весь торф, который заложен в валке. Идут они с расстоянием, чтобы из-за пыли была видимость валка и дороги, куда им ехать.

– Получается, не успели убрать – тут же готовят новый слой.

– После того, как мы убрали, не более чем за полчаса должны все зафрезеровать. Следовательно, за ними ходят фрез-барабаны, которые разбивают саму залежь. Проехали, где-то из-под колес что-то попало. Именно для этого фрез-барабан проходит, разбивает и создает поверхность для сушки торфа.

Фрезерный способ самый распространенный, но и самый метеозависимый. Дождей не должно быть не только в день уборки, но и на следующий. Убранный торф складируют в штабеля – именно в таких пирамидах лучше всего сохраняется сырье. Евгений Орда:

За смену мы снимаем один слой, но при хороших условиях, когда жара, ультрафиолет, есть площадки, на которых можем и два раза в день. Цикл один, но можем снять и два цикла за один день. На чернеющих торфяных полях, как и в обычной жатве, свои передовики. В сезон придется попотеть. В кабине – как в парнике, но от оседающих частичек торфа закрытые окна не спасают. Из плюсов – колоритные пейзажи за окном и достойная зарплата на уборке. Труд тяжелый и ювелирный, ведь точность операций – до миллиметров. Впрочем, свою, пусть и пыльную, работу опытные торфодобытчики ни на что не променяют.

Мне нравится. У нас династия. И отец работал, и брат работает, и я работаю постоянно. Просто нравится работать. Опыт перенимает молодежь. Каждый год на завод приходят молодые специалисты. Артур стремился получить распределение именно на торфодобыче.

Артур Тузов, машинист по добыче торфа:

Я сюда приходил на практику, понравилось. Да и знакомый коллектив. Тут что-то свое есть. Техника есть, инструменты, помощь от инженера, старшего механика. Помогают все более опытные люди.