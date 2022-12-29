Кражи из квартир и автомобилей вблизи ТЦ. Как обезопасить себя в новогодние праздники?

В новогоднюю ночь стражи порядка будут обеспечивать безопасность на всех площадках, где пройдут гуляния. В местах большого скопления людей организуют контрольно-пропускные пункты. Для инвалидов и граждан с детьми будут работать отдельные пункты пропуска. С собой запрещено проносить пиротехнику и алкоголь. Предусмотрят и камеры хранения. Они будут установлены со стороны проспекта Победителей и улицы Мельникайте. Также милиция рекомендует позаботиться о сохранности личных вещей в период проведения праздников.

Сергей Горохов, начальник управления по охране правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

На 31 декабря и 1 января квартиры остаются без присмотра, этим часто пользуются злоумышленники. Конечно, мы всегда советуем позаботиться о сохранности личных вещей, в первую очередь, подключить охранную сигнализацию.

Второй момент – рост краж из автомашин вблизи торговых центров. Граждане едут за покупками, берут с собой значительные суммы денег. Эти покупки частично оставляют в автомобилях. Денежные суммы оставляют в автомашинах. Этим также пользуются злоумышленники. Это тоже нужно учитывать и позаботиться о своей безопасности и безопасности своего имущества.