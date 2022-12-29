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Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году

29 декабря 2022 13:29
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Новости Беларуси. Световые фотозоны, гирлянды и нарядная елка. В Березино к Новому году установили необычные праздничные композиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году-1

Они появились в центральной части города. Так, в парке молодоженов оборудована инсталляция в форме сердца.

Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году-4

А на городской площади возле главной новогодней ели можно сфотографироваться у импровизированной луны.

Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году-7

Еще одна световая композиция установлена у одного из торговых центров. Здесь припарковались олени с санями. Все арт-объекты зажигаются после 17:00 и светятся разноцветными огнями.

Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году-10

Анастасия Бояревич, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Березинского райисполкома:
Активное участие приняли юридические организации, частные структуры, организации государственной формы собственности. Они нам помогали варить фигуры, фотозоны делать, приобретали светодиодные украшения. В основном у нас скопление локаций, фотозон в центре города, на центральной площади. Вечером это наглядно, очень красиво смотрится. Все фотографируются семьями с детками.

Олени, сердце и луна. Посмотрите, как украсили Березино к Новому году-13

Кроме того, в Березинском районе проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление административных зданий. В нем приняли участие все предприятия и организации района. Призеров с самыми креативными украшениями наградят в канун Нового года.

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# Новый год # общество # Анастасия Бояревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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