«Мы должны быть готовы к любому сценарию». Богданов об указе Президента об условиях военного времени

Стремление белорусов к сохранению прочного мира на земле отражается в корректировке подходов к обеспечению Национальной безопасности. Учитываются все факторы текущей обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фон неблагоприятный. Это и формирование новых центров силы, и попытки Запада сохранить статус-кво. Принятый Президентом Указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени» – скорее упреждающий шаг, но сценарии развития ситуации могут быть самые разные.

При необходимости экономика страны перейдет на военные рельсы. Это касается стратегических госпредприятий, которые будут выпускать необходимую для Вооруженных Сил продукцию. Предусмотрена и специальная система управления в первую очередь экономическими ресурсами страны. Документ определяет круг госорганов, на которые распространяется его действие, – он дополнен палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами и ВНС. Напомним, согласно обновленной Конституции, чрезвычайное и военное положение в стране объявляет Всебелорусское народное собрание. Это отражено в указе Президента, чтобы дополнить существующую систему военного управления.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Документ является обычным плановым документом. И не будем забывать что парламентом уже принят закон о народном ополчении. Но это не говорит о том, что сейчас мы должны встать и пойти. Если будет в этом необходимость, каждый законопроект и в данном случае указ главы государства четко показывает, какой государственный орган куда идет, с кем работает, на какой переходит режим работы, – все четко определено. Поэтому не будет суеты и не будет паники.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. И особенно обеспечить работу государственных органов, чтобы они как в мирное время – не дай бог такое случится – в военное время успешно функционировать и управлять страной.

Практика показывает, что в современных военных конфликтах противник пытается сразу поразить центры принятия решений. В данном случае распределение полномочий в военной сфере является определенной гарантией того, что при любых условиях в стране будет работать четкая система управления.