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«Мы должны быть готовы к любому сценарию». Богданов об указе Президента об условиях военного времени

09 марта 2024 10:31
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Стремление белорусов к сохранению прочного мира на земле отражается в корректировке подходов к обеспечению Национальной безопасности. Учитываются все факторы текущей обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фон неблагоприятный. Это и формирование новых центров силы, и попытки Запада сохранить статус-кво.

Принятый Президентом Указ «О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени» – скорее упреждающий шаг, но сценарии развития ситуации могут быть самые разные.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию». Богданов об указе Президента об условиях военного времени-1

При необходимости экономика страны перейдет на военные рельсы. Это касается стратегических госпредприятий, которые будут выпускать необходимую для Вооруженных Сил продукцию. Предусмотрена и специальная система управления в первую очередь экономическими ресурсами страны. Документ определяет круг госорганов, на которые распространяется его действие, – он дополнен палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами и ВНС. Напомним, согласно обновленной Конституции, чрезвычайное и военное положение в стране объявляет Всебелорусское народное собрание. Это отражено в указе Президента, чтобы дополнить существующую систему военного управления.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию». Богданов об указе Президента об условиях военного времени-4

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Документ является обычным плановым документом. И не будем забывать что парламентом уже принят закон о народном ополчении. Но это не говорит о том, что сейчас мы должны встать и пойти. Если будет в этом необходимость, каждый законопроект и в данном случае указ главы государства четко показывает, какой государственный орган куда идет, с кем работает, на какой переходит режим работы, – все четко определено. Поэтому не будет суеты и не будет паники.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию». Богданов об указе Президента об условиях военного времени-7

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. И особенно обеспечить работу государственных органов, чтобы они как в мирное время – не дай бог такое случится – в военное время успешно функционировать и управлять страной.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию». Богданов об указе Президента об условиях военного времени-10

Практика показывает, что в современных военных конфликтах противник пытается сразу поразить центры принятия решений. В данном случае распределение полномочий в военной сфере является определенной гарантией того, что при любых условиях в стране будет работать четкая система управления.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию». Богданов об указе Президента об условиях военного времени-13

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Нацбезопасность реализуется и обеспечивается не только в военной сфере, она обеспечивается всеми имеющимися силами и средствами. Каждый гражданин Республики Беларусь на собственном месте реализует задачу по обеспечению Нацбезопасности. В данном случае этот указ позволяет привлечь квалифицированные кадры с определенными компетенциями для решения задач военной безопасности в случае эскалации напряженности.

Отметим, указ Президента также предусматривает возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных госорганов и ряда организаций воинских званий.

# Государственная политика # общество # Ирина Довгало # Алексей Богданов # Николай Бузин

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