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Женщины, которые успешны в семье, карьере и жизни страны: в чём секрет? Анонс ток-шоу «Большой город»

09 марта 2024 08:28
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Женщины покоряют мир, не отставая от мужчин. И в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Почему в Беларуси представительницы прекрасного пола имеют такие же шансы на карьеру и успех, как и мужчины? Женщины-лидеры, руководители, депутаты, бизнесмены, многодетные мамы. Вот уже и первая белорусская женщина-космонавт готовится покорить МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, кто украшает нашу страну, пойдет речь завтра, 10 марта, в ток-шоу «Большой город».

Женщины, которые успешны в семье, карьере и жизни страны: в чём секрет? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Екатерина Забенько, ведущая:
Женщины, которые успешны в семье, карьере и общественной деятельности. В чем секрет?

Женщины, которые успешны в семье, карьере и жизни страны: в чём секрет? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Женщина по природе предназначена прогнозировать будущее. Она всегда задумывается о будущем своих детей.

Женщины, которые успешны в семье, карьере и жизни страны: в чём секрет? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Полное доверие к женщинам, которое формируется на высоком уровне и отражается на государственной политике. О гендерном неравенстве не может быть и речи.

Женщины, которые успешны в семье, карьере и жизни страны: в чём секрет? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Тема гендерного неравенства не актуальна для нашей страны. Это показывает и история наша.

Многодетные мамы. С каждым новым ребенком – все больше шансов стать успешной и красивой.

Женщины, которые успешны в семье, карьере и жизни страны: в чём секрет? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Боятся женщины уходить в декретный отпуск надолго. Они думают, что они полностью будут изолированы от общества. Это неправда. Сейчас такое благоприятное время.

Женщины-предприниматели, руководители, депутаты. Никаких ограничений в карьере и самовыражении. Уникальный пример Беларуси. Тысячи женщин по всей стране объединились, чтобы стать сильнее.

Женщины, которые успешны в семье, карьере и жизни страны: в чём секрет? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

И самая главная миссия, которая нас объединяет, – оказание помощи всем, кто в этом нуждается.

Ток-шоу «Большой город». Женский взгляд. Воскресенье, 10 марта, в 10.00.

# Женщины Беларуси # общество # Екатерина Забенько

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