Если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба – весенние приметы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
10 марта – Порфирий Поздний. О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они
располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот – если птицы не боятся селиться с северной стороны – значит и люди могут рассчитывать на погожие дни.
Разбираемся, как правильно выбрать землю для рассады здесь.
11 марта – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна: снег таял, зимние дороги переставали существовать. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.
14 марта – Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха. Для этого дня существовало множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер – лето мокрое», «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом», «С Евдокией погоже – все лето пригоже».
15 марта – Федот Ветронос. Существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю – это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот – да не тот».