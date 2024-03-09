Если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба – весенние приметы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

10 марта – Порфирий Поздний. О погоде судили по поведению птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они

располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот – если птицы не боятся селиться с северной стороны – значит и люди могут рассчитывать на погожие дни.

Разбираемся, как правильно выбрать землю для рассады здесь.

11 марта – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна: снег таял, зимние дороги переставали существовать. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.