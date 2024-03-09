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Разбираемся, как правильно выбрать землю для рассады

09 марта 2024 09:37
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В любом специализированном магазине в сезон можно найти пакеты с десятком видов земли для рассады. Как правильно понять, какой нужен именно вам, и есть ли между ними принципиальные отличия? Давайте разбираться в программе «Плюс-минус».

Разбираемся, как правильно выбрать землю для рассады-1

Если же вы покупаете землю, которую планируете использовать для любой рассады и посева разнообразных семян, остановите свой выбор на универсальном грунте. Он точно не навредит. Некоторые агрономы и вовсе советуют проводить собственное тестирование почв: приобрести несколько видов почвогрунтов, посадить в каждый по 5-10 семян, а спустя 10 дней на собственном опыте сделать вывод, какой из субстратов более качественный и использовать преимущественно его.

Разбираемся, как правильно выбрать землю для рассады-4

Еще один лайфхак: в сомнительный грунт посеять жменьку укропа. Он очень чувствителен к PH почвы и своим плохим ростом может сигнализировать о каких-либо проблемах. Помимо грунта вам для посадок может понадобиться дренаж. Дренаж используется вместо нижнего слоя торфа и позволяет обеспечить корням достаточный доступ кислорода, а также избежать застоя влаги после поливов и загнивания слабых корней.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова

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