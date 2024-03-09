Разбираемся, как правильно выбрать землю для рассады

В любом специализированном магазине в сезон можно найти пакеты с десятком видов земли для рассады. Как правильно понять, какой нужен именно вам, и есть ли между ними принципиальные отличия? Давайте разбираться в программе «Плюс-минус».

Если же вы покупаете землю, которую планируете использовать для любой рассады и посева разнообразных семян, остановите свой выбор на универсальном грунте. Он точно не навредит. Некоторые агрономы и вовсе советуют проводить собственное тестирование почв: приобрести несколько видов почвогрунтов, посадить в каждый по 5-10 семян, а спустя 10 дней на собственном опыте сделать вывод, какой из субстратов более качественный и использовать преимущественно его.