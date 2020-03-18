«Мы даже не можем сказать, что произойдёт буквально через час». Где следить за ситуацией с коронавирусом в странах

Ровно неделю назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Страны закрываются на всеобщий карантин, а ведь впереди сезон отпусков.

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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Виталий Грицевич.

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Действительно ли сейчас в международном туризме такой форс-мажор в связи с коронавирусом? Как сейчас происходит осуществление туристической деятельности?

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Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Действительно, ситуация очень непростая для всей этой отрасли, в том числе и для транспортной отрасли. На данный момент мы даже не можем сказать, что произойдет буквально через час, какая страна объявит у себя карантин, а возможно, какая-то страна скажет, что мы вылечились и готовы принимать гостей, поэтому здесь нужно по-максимуму следовать установкам нашего министерства иностранных дел, следить за информацией на сайте нашего Минздрава, на сайте нашего министерства, где появляется актуальная информация о том или ином направлении.