Кому нужно сделать тест на коронавирус в Беларуси

Есть страны с неблагополучной обстановкой, из которой традиционно проверяют человека на коронавирус. Означает ли нынешняя ситуация, что всех прилетающих в Беларусь нужно тестировать, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Мы даже не можем сказать, что произойдёт буквально через час». Где следить за ситуацией с коронавирусом в странах

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Наверное, всех и не стоит, потому что это создаст большую загрузку прямо на границе, но в то же время человек должен проявлять сознательность и его просят на границе, что если ты летишь в более-менее благополучную страну, но с учетом того, что в Европе отсутствуют границы, ты был в том или ином регионе, который представляет опасность для здоровья, предупреди, пожалуйста, наши пограничные службы и пройди, все-таки, этот тест на коронавирус прямо на границе. Я думаю, это абсолютно нормальная практика и сознательность гражданина здесь должна сыграть первую роль.