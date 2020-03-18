Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Куда обращаться, если затягивается капитальный ремонт? И сколько стоит техническое обслуживание дома? Сегодня, 18 марта, в эфире телеканала СТВ вы узнаете всё, что нужно знать о сфере коммунальных услуг в Беларуси. Мнения экспертов в программе «В обстановке мира» – сразу после информационного часа в 20.30.

Есть ли жизнь во время капитального ремонта дома?

Исполнительная дисциплина на местах иногда оставляет желать лучшего. Расскажем, как и почему жильцы сами создают себе проблемы с коммунальными службами.

Уход от порядка создает огромные затраты их детям и внукам. Подскажем, что делать и куда жаловаться, если сотрудники ЖКХ плохо выполняют свою работу.

Гражданин не обязан выискивать подрядчика, который выполнил некачественно услугу.

Обсудим, как не превратить окружающую действительность в мусорную свалку.

Наши отходы должны превратиться в доходы. А также размышления о том, как вместе навести порядок в своих домах, квартире и стране.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Будзем памятаць, што кожны з нас адказваем за свой дом, пад’езд.