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Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»

18 марта 2020 08:07
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Новости Беларуси. Куда обращаться, если затягивается капитальный ремонт? И сколько стоит техническое обслуживание дома? Сегодня, 18 марта, в эфире телеканала СТВ вы узнаете всё, что нужно знать о сфере коммунальных услуг в Беларуси.

Мнения экспертов в программе «В обстановке мира» – сразу после информационного часа в 20.30.

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-1

Есть ли жизнь во время капитального ремонта дома?

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-3
Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-4

Исполнительная дисциплина на местах иногда оставляет желать лучшего.

Расскажем, как и почему жильцы сами создают себе проблемы с коммунальными службами.

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-6

Уход от порядка создает огромные затраты их детям и внукам.

Подскажем, что делать и куда жаловаться, если сотрудники ЖКХ плохо выполняют свою работу.

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-8

Гражданин не обязан выискивать подрядчика, который выполнил некачественно услугу.

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-10

Обсудим, как не превратить окружающую действительность в мусорную свалку.

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-12

Наши отходы должны превратиться в доходы.

А также размышления о том, как вместе навести порядок в своих домах, квартире и стране.

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-14

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Будзем памятаць, што кожны з нас адказваем за свой дом, пад’езд.

Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»-16

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Игорь Марзалюк

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