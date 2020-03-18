Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Куда обращаться, если затягивается капитальный ремонт? И сколько стоит техническое обслуживание дома? Сегодня, 18 марта, в эфире телеканала СТВ вы узнаете всё, что нужно знать о сфере коммунальных услуг в Беларуси.
Мнения экспертов в программе «В обстановке мира» – сразу после информационного часа в 20.30.
Есть ли жизнь во время капитального ремонта дома?
Исполнительная дисциплина на местах иногда оставляет желать лучшего.
Расскажем, как и почему жильцы сами создают себе проблемы с коммунальными службами.
Уход от порядка создает огромные затраты их детям и внукам.
Подскажем, что делать и куда жаловаться, если сотрудники ЖКХ плохо выполняют свою работу.
Гражданин не обязан выискивать подрядчика, который выполнил некачественно услугу.
Обсудим, как не превратить окружающую действительность в мусорную свалку.
Наши отходы должны превратиться в доходы.
А также размышления о том, как вместе навести порядок в своих домах, квартире и стране.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Будзем памятаць, што кожны з нас адказваем за свой дом, пад’езд.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.