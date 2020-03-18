В Беларуси клинические признаки коронавируса имеют 9 человек, у 37 – нет проявлений, ещё 5 – выписаны

Новости Беларуси. В Беларуси признаки коронавируса имеют девять человек, еще у 37 – нет проявлений. Пять человек выписаны домой.

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 утра 18 марта девять пациентов имеют клинические признаки COVID-19 (являются больными). Еще у 37 пациентов – положительные лабораторные тесты, но нет клинических проявлений болезни.

Пять пациентов выписаны, еще трем проводится повторное лабораторное исследование – они готовятся к выписке в ближайшие дни.

За все время 17 случаев являются завозными. Последние четыре – из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи – в результате проводимых мероприятий изоляции контактов первого уровня.

Под медицинским наблюдением 1960 граждан, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран. В отношении 2700 человек медицинское наблюдение завершено.

Минздрав разработал приказы по организации медпомощи, перепрофилированию и функционированию учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК коронавируса. Принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц.

В сообщении отмечается, что имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов первого уровня.