Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

Новости Беларуси. Набережная в Бресте получит продолжение и в 2020 году дойдет до Музея паровозов, далее – и до самой цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась третья очередь реконструкции объекта. Весной благоустроено будет более 100 метров.

Излюбленное место горожан – набережная вдоль реки Мухавец – к 1000-летию основания города почти в три раза увеличила протяженность. Появились спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Строители паузу решили не делать и спроектировали продолжение.

Игорь Кулинич, начальник управления строительного треста № 8:

Сейчас занимаемся (за моей спиной) вяжется арматура, и дальше пойдет подпорная стена. Это, пожалуй, самый сложный период и участок работы.

Создать новую, зеленую тропу для горожан, изменить их привычный маршрут – главная задача архитекторов. Особенность будущей части набережной у Городского сада, которая сейчас параллельно проектируется, – принцип естественности. По опыту скандинавов, уйдут от заграждений и появится свободный спуск к воде.