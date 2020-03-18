Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города
Новости Беларуси. Набережная в Бресте получит продолжение и в 2020 году дойдет до Музея паровозов, далее – и до самой цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началась третья очередь реконструкции объекта. Весной благоустроено будет более 100 метров.
Излюбленное место горожан – набережная вдоль реки Мухавец – к 1000-летию основания города почти в три раза увеличила протяженность. Появились спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. Строители паузу решили не делать и спроектировали продолжение.
Игорь Кулинич, начальник управления строительного треста № 8:
Сейчас занимаемся (за моей спиной) вяжется арматура, и дальше пойдет подпорная стена. Это, пожалуй, самый сложный период и участок работы.
Создать новую, зеленую тропу для горожан, изменить их привычный маршрут – главная задача архитекторов. Особенность будущей части набережной у Городского сада, которая сейчас параллельно проектируется, – принцип естественности. По опыту скандинавов, уйдут от заграждений и появится свободный спуск к воде.
Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Основная идея – растянуть набережную функционально, создать разные функциональные зоны на всем протяжении набережной. Это зона, допустим, общепита, зона рекреации, зона тихого отдыха, зона детских площадок, зона спорта.
Планируется, что набережная выйдет к Брестской крепости уже в ближайшие два года. Сейчас их отделяет километр.