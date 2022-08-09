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«Мы чётко помним 9 августа 2020 года». Кто собрался на форуме патриотических сил и что там обсуждают?

09 августа 2022 14:53
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Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил начинается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.

Масштабная патриотическая акция проходит под эгидой конструктивных общественных объединений и политических партий страны. За событиями следит и наша съемочная группа.

«Мы чётко помним 9 августа 2020 года». Кто собрался на форуме патриотических сил и что там обсуждают?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Завершилась церемония возложения цветов к монументу, посвященному подвигу героев минского подполья. Некоторые еще несут сюда цветы. Немного истории. Мемориал посвящен страшным дням 1941-1942 годов, когда фашисты проводили публичные казни народных мстителей. Изуверы запечатлели это на фотопленку, которая позже стала доказательством их преступлений. Это я для тех, кто сегодня пытается переписать историю. Найдите эти кадры и посмотрите. Сегодня люди пришли сюда, чтобы вспомнить тех героев, которые ценой собственной жизни защищали нашу Родину и наше будущее.

Скоро начнется форум в Купаловском театре. Время и место тоже выбраны неслучайно. Подробности.

«Мы чётко помним 9 августа 2020 года». Кто собрался на форуме патриотических сил и что там обсуждают?-4

Анастасия Ярощик-Корниенко:
В форуме принимает участие широкий круг гражданского общества. Только от ведущих общественных организаций заявлено свыше 300 представителей. По сути, это такая масштабная диалоговая площадка. Задача – сверить часы в условиях политического, экономического давления по вопросу дальнейшего развития нашего гражданского общества. 

«Мы чётко помним 9 августа 2020 года». Кто собрался на форуме патриотических сил и что там обсуждают?-7

Ирина Деминова, председатель Полоцкой районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Сегодня для нас, для белорусов, победный день. Мы четко помним 9 августа 2020 года. И благодаря нашему Президенту наша страна выстояла. И мы живем сейчас в мирное время.

Анастасия Ярощик-Корниенко:
По итогам форума участники примут декларацию. Главная задача для каждого – сохранить независимость и суверенитет нашей страны. По завершении всех дискуссий участники форума присоединятся к гала-концерту «Любимую не отдают». Эта фраза, сказанная Президентом два года назад, стала своеобразным девизом патриотов. Концерт здесь начнется около 20:00. Так что каждый может присоединиться. А завершится этот вечер автопробегом по столичным улицам.

Гайдукевич на форуме патриотических сил: мы не будем сегодня делить, мы будем объединять еще больше. Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ирина Деминова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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