Миллениалы привыкли жить красиво, а зумеры родились в соцсетях. В чём разница между поколениями?

В настоящее время наше общество объединяет в себе пять поколений, и каждое из них играет активную роль. Разберемся, кто такие зумеры и миллениалы, или, как их по-другому называют, поколения Z и Y. Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Расскажите, кто такие зумеры и миллениалы.

Мария Бунчикова, психолог:

Новые и модные достаточно понятия, как зумеры и миллениалы, появились благодаря теории поколений, которую разработали американские историки. Они как раз и утверждают, что на поведение человека влияет исторический контекст. Люди, которые родились в одинаковый промежуток времени, обладают схожими социально-психологическими чертами. Вот так и выделяют, что миллениалы – это поколение Y – люди, которые родились в период с 1981 по 1996 годы. А поколение зумеров, поколение Z – это группа людей, которые родились в период с 1997 по 2012 годы.

Нелли Куприянович, психолог:

Зумеры и миллениалы – это разные поколения. В жизни миллениалов только начинали входить новые, прогрессивные технологии, компьютеризация, интернет, социальные сети, мобильные телефоны. В жизни зумеров это уже есть от самого рождения. Как сейчас принято говорить, ребенок уже рождается с мобильным телефоном в руках или уже в социальных сетях. На голову миллениалов выпала эпоха перемен, то есть это очень сложный период, когда поколение все время в неком напряжении, может быть, тревожности. А зумеры уже пришли, когда все это происходит. И для них это норма. То есть то, что стресс для миллениалов, для зумеров это норма.

Из общего можно выделить то, что два поколения очень бережно относятся к экологии, больше заинтересованы в развитии молодежи. В то же время можно выделить, что они более гибкие в работе, быстрее приспосабливаются к смене новых сфер и легче ищут информацию. Нелли Куприянови:

Миллениалы и зумеры разные, потому что разная реактивность на события, разное восприятие мира. Зумеры более лайтовые и более адаптивные. Миллениалы более реактивные, потому что стрессовое время оно приучило людей быстро перестраиваться, быстро реагировать. Но все это на стрессе.

Мария Бунчикова:

Зумеры и миллениалы действительно сложные поколения, потому что они родились в смену эпох и век информационных технологий. Это повлияло на развитие мозга таких людей и на то, что это влияло на их воспитание, что не могли контролировать родители и авторитетные лица. В том числе это трудность в коммуникации с более старшим поколением из-за разного мировоззрения. Также выделяется, что поколение Y – это люди, которые стремятся к более красивой, легкой жизни. Поколение Z родилось в момент изобилия товаров и информации, а это порождает сложность выбора.