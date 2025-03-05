Любой проект – открытие новых возможностей. Финалистки «Мисс Минск» рассказали, зачем пришли на конкурс

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь солнце засияло еще ярче. Встречайте двух финалисток конкурса «Мисс Минск» – конкурсантка, которая будет выступать в финале под номером 5, Анастасия Некрашевич, а под номером 6 выступит Кристина Бельская.

Александр Меженный, ведущий:

Не каждый для себя принимает такое решение взвешенное: пойти соревноваться в красоте. Для кого-то это, в принципе, такое несерьезное занятие. Зачем это нужно? Вы для себя как этот вопрос решали?