Любой проект – открытие новых возможностей. Финалистки «Мисс Минск» рассказали, зачем пришли на конкурс
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь солнце засияло еще ярче. Встречайте двух финалисток конкурса «Мисс Минск» – конкурсантка, которая будет выступать в финале под номером 5, Анастасия Некрашевич, а под номером 6 выступит Кристина Бельская.
Александр Меженный, ведущий:
Не каждый для себя принимает такое решение взвешенное: пойти соревноваться в красоте. Для кого-то это, в принципе, такое несерьезное занятие. Зачем это нужно? Вы для себя как этот вопрос решали?
Анастасия Некрашевич, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Безусловно, красота – это субъективное понятие. Для меня само решение пойти на кастинг, честно отвечу, было достаточно тяжелым, потому что перед кастингом я приехала к себе на родину, в город Гомель. И помню, сидели мы на кухне с родителями и как раз разговаривали, стоит ли вообще себя попробовать в таком проекте, потому что я уже принимала участие в проектах, как «Королева студенчества» и «Студент года». Безусловно, потрясающий опыт, потрясающие знания и возможности я вынесла с этих проектов и, безусловно, это затрачивает очень много ресурсов и отнимает время.
Александр Меженный:
Кристина, как вы к конкурсу пришли?
Кристина Бельская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я увидела объявление о кастинге, решила принять участие, потому что всегда это безграничный опыт. Попробовала свои силы, и все увенчалось успехом.
Александр Меженный:
Девушки, для чего это все?
Анастасия Некрашевич:
Безусловно, любой конкурс, любой проект – это открытие новых возможностей. Я для себя все же планирую открыть сферу телевидения, хочу открыть новые сцены, попробовать себя на более больших государственных проектах в роли ведущей, возможно, в роли организатора, а конкурс уже покажет, к чему я приду.
Юрий Царев, ведущий:
Кристина, а вас?
Кристина Бельская:
Это открытие новых возможностей, знакомства с различными людьми, новыми, получение опыта и вообще участие в каких-то различных проектах.
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