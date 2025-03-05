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Апсайклинг де-люкс – спросили минчан, какие тренды актуальны этой весной

05 марта 2025 13:47
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Апсайклинг де-люкс – спросили минчан, какие тренды актуальны этой весной-1

Мы следим за трендами, какими-то мировыми показами, луками европейских стритстайлеров, людей, которые красиво одеваются. Вдохновляемся.

Приталенные силуэты, много женственности. Оверсайз тоже от нас никуда не уйдет, замша. Самыми актуальными цветами в этом сезоне, наверное, останутся с нами капучино, коричневый, мокко, рыжий, цвет сливочного масла, желтого, бледно-желтого, розово-пудровые – это весенние цвета.

Апсайклинг де-люкс – спросили минчан, какие тренды актуальны этой весной-3

Создаем уникальную одежду направления апсайклинг де-люкс, то есть мы улучшаем одежду, шьем из винтажных тканей. Анастасия вяжет шарфики, шапочки, я делаю головные уборы, сумки, но в основном одежду.

Апсайклинг де-люкс – спросили минчан, какие тренды актуальны этой весной-5

Меня вдохновляет мое детство. Я вырос на Полесье, и я делаю в таком этно, кантри белорусском стиле.

Апсайклинг де-люкс – спросили минчан, какие тренды актуальны этой весной-7

Джинсы багги актуальны. Шубки из искусственной шерсти актуальны. Сейчас искусственные вещи делают настолько качественными, что они могут не один год носиться.

Апсайклинг де-люкс – спросили минчан, какие тренды актуальны этой весной-9

В тренде рубашки. Мне сейчас нравятся костюмчики, получается как ковбойский стиль: рубашка и юбочка. В принципе, такой костюмчик купишь – и он на все случаи жизни.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Опрос

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