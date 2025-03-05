Апсайклинг де-люкс – спросили минчан, какие тренды актуальны этой весной

Мы следим за трендами, какими-то мировыми показами, луками европейских стритстайлеров, людей, которые красиво одеваются. Вдохновляемся. Приталенные силуэты, много женственности. Оверсайз тоже от нас никуда не уйдет, замша. Самыми актуальными цветами в этом сезоне, наверное, останутся с нами капучино, коричневый, мокко, рыжий, цвет сливочного масла, желтого, бледно-желтого, розово-пудровые – это весенние цвета.

Создаем уникальную одежду направления апсайклинг де-люкс, то есть мы улучшаем одежду, шьем из винтажных тканей. Анастасия вяжет шарфики, шапочки, я делаю головные уборы, сумки, но в основном одежду.

Меня вдохновляет мое детство. Я вырос на Полесье, и я делаю в таком этно, кантри белорусском стиле.

Джинсы багги актуальны. Шубки из искусственной шерсти актуальны. Сейчас искусственные вещи делают настолько качественными, что они могут не один год носиться.