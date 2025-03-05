В Минской области продолжают модернизировать ФАПы и амбулатории

Доступная и эффективная медицина на всех уровнях – от малых населенных пунктов до крупных городов. Забота о здоровье людей – приоритет государственной политики Беларуси. Особое внимание уделяется развитию медицины на селе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области постоянно ведется модернизация и обновление ФАПов и амбулаторий. Закупается новое современное оборудование.

Доступность и качество медицины. Теперь про это знают и в агрогородке Камено. Чтобы расширить возможности, в амбулатории недавно провели капитальный ремонт и установили оборудование. Здесь есть все, чтобы оказывать местным жителям необходимую помощь и за 30 километров от райцентра.

Оксана Бобецкая, медсестра общей практики Каменской амбулатории:

Условия у нас прекрасные: тепло, новый ремонт, недавно сделанный. После ремонта дали новые весы, шкафы, столы.