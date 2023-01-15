Дрон-камикадзе, знаменитый «Тор» и «Ловчий». Эти беспилотники стоят на страже безопасности Беларуси
Новости Беларуси. Хочешь мира – готовься к войне. Эту формулу в Беларуси усвоили давно и сегодня следят за тем, что происходит на полях сражений, пытаются быть на два шага впереди, снабжая армию все новыми образцами вооружений и техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, это нелегко и отнюдь не дешево. Но согласитесь, любые деньги можно отдать, только чтобы сохранить жизнь. Это напрямую касается и производства беспилотников.
Константин Лемешков, ведущий инженер по подготовке производства 558-го Авиационного ремонтного завода:
Это беспилотный аппарат «Москит». Используются в Березе. Вы там были, я так понимаю. Армия закупила, если я не ошибаюсь, 12 комплексов, 24 самолета или чуть больше. Они все отработали, проходили капремонты, летали. Военные вроде как нареканий не имели.
Как стать оператором беспилотника? Посетили единственную в Беларуси военную часть, где готовят таких летчиков. Читайте здесь.
А это уже Барановичи. Один из цехов 558-го авиационного ремонтного завода. Здесь не только модернизируют самолеты и вертолеты, но еще и выпускают беспилотники. Ведущий инженер Константин Лемешков показывает последние разработки.
Константин Лемешков:
Это «Чекан» – ударный беспилотный комплекс. В нем боевая часть – 2,8 килограмма, 680 грамм тротила.
Его еще называют дрон-камикадзе. Предназначен для уничтожения живой силы и техники противника. Летает при любых метеоусловиях дальностью до 25 километров. Еще одна гордость разработчиков – «Ловчий». Полезная нагрузка – 20 килограммов, радиус применения – до 70 километров.
Константин Лемешков:
На наших машинах очень сложная электроника, которая позволяет ими управлять. Оператор дал команду, забил программу и может идти чай пить. Самолет долетит куда надо, сделает, что заложено, и сам еще может вернуться.
Модели не на стенде, а в деле. Осенью 2022 года с другими отечественными разработками демонстрировали главе государства.
Производство беспилотников в свое время началось при активной поддержке Президента. И как показало время, развитие этого сектора было не напрасным.
Десяток машин могут полностью закрыть нашу южную границу. О какой технике говорил Лукашенко на полигоне под Барановичами?
В Беларуси умеют производить не только беспилотники, но и средства борьбы с ними. Пополняется парк техники и благодаря союзным договоренностям с Россией. На неделе белорусская армия получила современный зенитно-ракетный комплекс. «Тор» – настоящий бастион в системе ПВО.
«Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нем говорят специалисты?
Армия должна быть мобильной, об этом не единожды говорил глава государства. Что касается беспилотников, то их применение не ограничивается лишь военными интересами.
Илона Волынец, политический обозреватель:
«Бусел-10» – один из самых известных летательных аппаратов в Беларуси. Используется не только военными, но и геодезистами, аграриями, сотрудниками МЧС. В воздухе может находиться как минимум 10 часов, а все за счет наличия двигателя внутреннего сгорания. Для того чтобы поднять в небо обычный квадрокоптер, нужен всего лишь джойстик. А вот для того, чтобы «Бусел» выполнил свою боевую задачу, используется отдельный пункт управления на колесах. Давайте посмотрим, что там внутри.
Илона Волынец:
Обслуживают комплекс как минимум пять человек: два оператора, дешифровщик, водитель и техник. Для их работы созданы все условия: спальные места, микроволновка, минихолодильник, раковина и кондиционер.
Когда-то Березу называли городом авиаторов. Недалеко располагался один из самых известных военных аэродромов Беларуси. Но несмотря на то, что истребители улетели на новое место базирования, традиции авиаторов остались. Просто теперь они беспилотные.
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