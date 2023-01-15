Дрон-камикадзе, знаменитый «Тор» и «Ловчий». Эти беспилотники стоят на страже безопасности Беларуси

Новости Беларуси. Хочешь мира – готовься к войне. Эту формулу в Беларуси усвоили давно и сегодня следят за тем, что происходит на полях сражений, пытаются быть на два шага впереди, снабжая армию все новыми образцами вооружений и техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, это нелегко и отнюдь не дешево. Но согласитесь, любые деньги можно отдать, только чтобы сохранить жизнь. Это напрямую касается и производства беспилотников.

Константин Лемешков, ведущий инженер по подготовке производства 558-го Авиационного ремонтного завода:

Это беспилотный аппарат «Москит». Используются в Березе. Вы там были, я так понимаю. Армия закупила, если я не ошибаюсь, 12 комплексов, 24 самолета или чуть больше. Они все отработали, проходили капремонты, летали. Военные вроде как нареканий не имели. Как стать оператором беспилотника? Посетили единственную в Беларуси военную часть, где готовят таких летчиков. Читайте здесь. А это уже Барановичи. Один из цехов 558-го авиационного ремонтного завода. Здесь не только модернизируют самолеты и вертолеты, но еще и выпускают беспилотники. Ведущий инженер Константин Лемешков показывает последние разработки.

Константин Лемешков:

Это «Чекан» – ударный беспилотный комплекс. В нем боевая часть – 2,8 килограмма, 680 грамм тротила. Его еще называют дрон-камикадзе. Предназначен для уничтожения живой силы и техники противника. Летает при любых метеоусловиях дальностью до 25 километров. Еще одна гордость разработчиков – «Ловчий». Полезная нагрузка – 20 килограммов, радиус применения – до 70 километров.

Константин Лемешков:

На наших машинах очень сложная электроника, которая позволяет ими управлять. Оператор дал команду, забил программу и может идти чай пить. Самолет долетит куда надо, сделает, что заложено, и сам еще может вернуться. Модели не на стенде, а в деле. Осенью 2022 года с другими отечественными разработками демонстрировали главе государства.

Производство беспилотников в свое время началось при активной поддержке Президента. И как показало время, развитие этого сектора было не напрасным. Десяток машин могут полностью закрыть нашу южную границу. О какой технике говорил Лукашенко на полигоне под Барановичами?

В Беларуси умеют производить не только беспилотники, но и средства борьбы с ними. Пополняется парк техники и благодаря союзным договоренностям с Россией. На неделе белорусская армия получила современный зенитно-ракетный комплекс. «Тор» – настоящий бастион в системе ПВО. «Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нем говорят специалисты? Армия должна быть мобильной, об этом не единожды говорил глава государства. Что касается беспилотников, то их применение не ограничивается лишь военными интересами.

Илона Волынец, политический обозреватель:

«Бусел-10» – один из самых известных летательных аппаратов в Беларуси. Используется не только военными, но и геодезистами, аграриями, сотрудниками МЧС. В воздухе может находиться как минимум 10 часов, а все за счет наличия двигателя внутреннего сгорания. Для того чтобы поднять в небо обычный квадрокоптер, нужен всего лишь джойстик. А вот для того, чтобы «Бусел» выполнил свою боевую задачу, используется отдельный пункт управления на колесах. Давайте посмотрим, что там внутри.

Илона Волынец:

Обслуживают комплекс как минимум пять человек: два оператора, дешифровщик, водитель и техник. Для их работы созданы все условия: спальные места, микроволновка, минихолодильник, раковина и кондиционер.