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Милитари-анамнез: почему страны-соседки видят угрозу со стороны Беларуси?

15 января 2023 17:33
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Новости Беларуси. От экономической безопасности к военной. Начнем сбор милитари-анамнеза с планов Польши, которая на неделе заявила, что собирается разместить на границе с Беларусью новое военное формирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Милитари-анамнез: почему страны-соседки видят угрозу со стороны Беларуси?-1

Первая дивизия пехоты будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства. То есть в непосредственной близости от наших границ. Планируется, что в подразделение поступят американские танки «Абрамс» и южнокорейкие К-2. Усилит дивизию также артиллерийская бригада с самоходными гаубицами «Краб» и беспилотными системами разведки.  

Это заявка на агрессию, так прокомментировал ситуацию госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович отметил, что и разведывательные полеты, и количество учений не способствуют ни стабильности, ни безопасности. Но, похоже, тех, кто за мир и созидание, не так-то и много.  

Взять хотя бы нашего южного соседа. Мало того, что Украина продолжает минировать наши приграничные территории, оборудовать противотанковые рвы, минно-взрывные заграждения и завалы (об этом информируют белорусские пограничники), на неделе украинские силовики провели учения около нашей границы. В Ровенской области.  

Милитари-анамнез: почему страны-соседки видят угрозу со стороны Беларуси?-4

Маневры проходили по сценарию якобы проникновения диверсантов на территорию Украины через северную границу. В рамках учений отрабатывалось обезвреживание условного врага, освобождение заложников и предотвращение потенциальной техногенной аварии. Известно, что, кроме подразделений СБУ и ВСУ, в маневрах участвовала Нацполиция и Нацгвария, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, представители местных властей и органов самоуправления. Таким образом, отрабатывался механизм межведомственного взаимодействия.  

В это время посол Украины в Лондоне заявляет, что Киев отвел часть войск к границе с нашей страной, опасаясь получить удар с этого фланга. Но, как ни странно, эти уговоры, которые выглядят, как попытка сгустить тучи и получить еще больше западных дотаций, не подействовали на Пентагон, представители которого дважды на неделе заявили, что за Беларусью следят. В этом сомнений нет, конечно, но ничего подозрительного в упор не видят. Да, видят совместные учения, да, видят, что здесь сосредоточены определенные силы, та же белорусско-российская группировка, но угрозу? Нет, этого не видят. При этом все наши военные притязания носят сугубо оборонительный характер.  

Милитари-анамнез: почему страны-соседки видят угрозу со стороны Беларуси?-7

Помните, сколько раз Лукашенко говорил, что на танке в Киев не поедет, только на тракторе? Зато мы видим, как и за чей счет вооружается Украина.  

Тройку лидеров возглавляют страны Балтии. А за ними нога в ногу, нет, цент в цент идет Польша. И если Варшава еще в состоянии найти лишнюю копейку, то, как и на что думают жить прибалты? Вопрос остается открытым.  

Милитари-анамнез: почему страны-соседки видят угрозу со стороны Беларуси?-10

Экономика там не блещет. Страны этого региона переживают небывалый рост цен, которого не было с 1990-х. Инфляция в Литве, Латвии, Эстонии в 2022 году превысила 20 %. Не поскупились на помощь Киеву и другие европейские государства. В целом сумма помощи превышает размер военного бюджета Украины в 7,5 раз. При всем при этом врагом и источником политической и военной агрессии на Западе пытаются сделать нас.  

Милитари-анамнез: почему страны-соседки видят угрозу со стороны Беларуси?-13

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Фотофакт

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