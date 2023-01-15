Милитари-анамнез: почему страны-соседки видят угрозу со стороны Беларуси?

Новости Беларуси. От экономической безопасности к военной. Начнем сбор милитари-анамнеза с планов Польши, которая на неделе заявила, что собирается разместить на границе с Беларусью новое военное формирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первая дивизия пехоты будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства. То есть в непосредственной близости от наших границ. Планируется, что в подразделение поступят американские танки «Абрамс» и южнокорейкие К-2. Усилит дивизию также артиллерийская бригада с самоходными гаубицами «Краб» и беспилотными системами разведки. Это заявка на агрессию, так прокомментировал ситуацию госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович отметил, что и разведывательные полеты, и количество учений не способствуют ни стабильности, ни безопасности. Но, похоже, тех, кто за мир и созидание, не так-то и много. Взять хотя бы нашего южного соседа. Мало того, что Украина продолжает минировать наши приграничные территории, оборудовать противотанковые рвы, минно-взрывные заграждения и завалы (об этом информируют белорусские пограничники), на неделе украинские силовики провели учения около нашей границы. В Ровенской области.

Маневры проходили по сценарию якобы проникновения диверсантов на территорию Украины через северную границу. В рамках учений отрабатывалось обезвреживание условного врага, освобождение заложников и предотвращение потенциальной техногенной аварии. Известно, что, кроме подразделений СБУ и ВСУ, в маневрах участвовала Нацполиция и Нацгвария, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, представители местных властей и органов самоуправления. Таким образом, отрабатывался механизм межведомственного взаимодействия. В это время посол Украины в Лондоне заявляет, что Киев отвел часть войск к границе с нашей страной, опасаясь получить удар с этого фланга. Но, как ни странно, эти уговоры, которые выглядят, как попытка сгустить тучи и получить еще больше западных дотаций, не подействовали на Пентагон, представители которого дважды на неделе заявили, что за Беларусью следят. В этом сомнений нет, конечно, но ничего подозрительного в упор не видят. Да, видят совместные учения, да, видят, что здесь сосредоточены определенные силы, та же белорусско-российская группировка, но угрозу? Нет, этого не видят. При этом все наши военные притязания носят сугубо оборонительный характер.

Помните, сколько раз Лукашенко говорил, что на танке в Киев не поедет, только на тракторе? Зато мы видим, как и за чей счет вооружается Украина. Тройку лидеров возглавляют страны Балтии. А за ними нога в ногу, нет, цент в цент идет Польша. И если Варшава еще в состоянии найти лишнюю копейку, то, как и на что думают жить прибалты? Вопрос остается открытым.

Экономика там не блещет. Страны этого региона переживают небывалый рост цен, которого не было с 1990-х. Инфляция в Литве, Латвии, Эстонии в 2022 году превысила 20 %. Не поскупились на помощь Киеву и другие европейские государства. В целом сумма помощи превышает размер военного бюджета Украины в 7,5 раз. При всем при этом врагом и источником политической и военной агрессии на Западе пытаются сделать нас.