В основном на развитие медицины. Куда ещё направят средства, заработанные минчанами на республиканском субботнике?

Новости Беларуси. Большую часть средств, заработанных минчанами на апрельском республиканском субботнике, направят на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В том числе закупается оборудование для оказания плановой и экстренной медпомощи населению, финансируется закупка вакцины от COVID-19.

Участвовали более 150 тысяч человек. В Минске подвели итоги весеннего благоустройства

Кроме того, часть вырученных средств выделяется на ремонт, реконструкцию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.