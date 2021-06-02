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В основном на развитие медицины. Куда ещё направят средства, заработанные минчанами на республиканском субботнике?

02 июня 2021 15:15
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Новости Беларуси. Большую часть средств, заработанных минчанами на апрельском республиканском субботнике, направят на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В основном на развитие медицины. Куда ещё направят средства, заработанные минчанами на республиканском субботнике?-1

В том числе закупается оборудование для оказания плановой и экстренной медпомощи населению, финансируется закупка вакцины от COVID-19.

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Кроме того, часть вырученных средств выделяется на ремонт, реконструкцию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

В основном на развитие медицины. Куда ещё направят средства, заработанные минчанами на республиканском субботнике?-4

Напомним, предприятия и организации Минска по результатам республиканского субботника перечислили в городской бюджет 3,5 миллиона рублей.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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