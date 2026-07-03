Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости

Виктор Климук, заместитель начальника Минского аэроклуба ДОСААФ по летной подготовке:

Для гражданской авиации мы готовим от первоначальной подготовки, то есть от обучения взлета и посадки, далее – базовая подготовка и совершенствование, то есть подготовка их к выполнению задач по предназначению. Для военной авиации мы готовим как и первоначальную подготовку, то есть курсанты летают у нас до самостоятельного вылета, определяем их пригодность к этой профессии. Это на самолетах.

А на вертолетах мы их совершенствуем, готовим к тому, чтобы они с необходимыми знаниями, опытом и навыками пришли в воинские части и подразделения для дальнейшего своего совершенства.