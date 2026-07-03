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Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости

03 июля 2026 16:50
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В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – летчик первого класса, заместитель начальника Минского аэроклуба ДОСААФА по летной подготовке Виктор Климук и племянница легендарного космонавта Юрия Гагарина Наталья Гагарина.

Сергей Прохоров, СТВ:
Как сегодня проходит подготовка курсантов, на какой современной авиатехнике они проходят тут подготовку? 

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Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости-2

Виктор Климук, заместитель начальника Минского аэроклуба ДОСААФ по летной подготовке:
Для гражданской авиации мы готовим от первоначальной подготовки, то есть от обучения взлета и посадки, далее – базовая подготовка и совершенствование, то есть подготовка их к выполнению задач по предназначению. Для военной авиации мы готовим как и первоначальную подготовку, то есть курсанты летают у нас до самостоятельного вылета, определяем их пригодность к этой профессии. Это на самолетах. 

А на вертолетах мы их совершенствуем, готовим к тому, чтобы они с необходимыми знаниями, опытом и навыками пришли в воинские части и подразделения для дальнейшего своего совершенства.

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости-4

Екатерина Забенько, СТВ:
Расскажите о музее, который находится на территории ДОСААФ, вы больше всего о нем знаете, там действительно уникальные экспонаты. 

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости-6

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:
Мне всех хочется поздравить с Днем Независимости Республики Беларусь. Мы очень гордимся тем, что сегодня на территории Минского аэроклуба создан большой выставочный комплекс авиационной техники, где представлено более 54 видов разных самолетов. И это очень здорово – от исторических до современных истребителей. 

И единственный на сегодняшний день павильон «Космос», где мы общаемся с молодежью, где мы рассказываем об истории. На мой взгляд, самая большая заслуга независимой Беларуси – это то, что она сохраняет очень ответственно, очень трепетно историю. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # День Независимости # ДОСААФ в Беларуси # Виктор Климук # Наталья Гагарина # Екатерина Забенько # Сергей Прохоров

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