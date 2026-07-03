Минск расширяет географию международного сотрудничества – итоги визита Лукашенко в Азию
И в Пекине, и в Джакарте, и в Нейпьидо – повестка визитов схожая. Там, где налажен политический диалог, наша цель – укрепление экономических связей, а еще создание возможностей для народов комфортно взаимодействовать и работать друг с другом. Беларусь выступает за равноправный диалог со всеми, кто уважает наши национальные интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с этим, конечно, разнится уровень глубины сотрудничества. Минск и Москва выстраивают отношения в формате Союзного государства три десятилетия. Наш ближайший союзник, сосед, партнер – экономический, политический, военный! Совершенно логично, что большая командировка Президента началась с переговоров именно с российским коллегой.
В условиях мощного внешнего давления особенно важно сверять часы тет-а-тет и без лишней публичности. Александр Лукашенко и Владимир Путин общались именно в таком формате. Впрочем, как звучало в СМИ, были запланированы и переговоры в расширенном составе.
Еще один наш ключевой партнер на Востоке – это, конечно, Китай. Прошедший визит Александра Лукашенко в КНР стал уже 17-м по счету. Для мировой дипломатии такая регулярность служит прямым доказательством наивысшего уровня доверия. Наши отношения с Пекином находятся на одном из самых высоких уровней в системе внешнеполитических приоритетов Китая.
Формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства – это не политический комплимент, а показатель доверия между лидерами и между странами. Это доверие выстраивалось десятилетиями. Его основой стали последовательная работа и регулярный диалог на высшем уровне, одинаково ценный и для Минска, и для Пекина.
Неслучайно во время переговоров Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Беларусь и Китай «железными друзьями». Синхронно такому высокому уровню политического диалога развивается диалог экономический. Китайские инвесторы находят общий язык с белорусскими визави. Особенно легко в рамках «Великого камня». Индустриальный парк к имеющимся 1,5 миллиарда инвестиций в ближайшие четыре года должен привлечь китайских инвестиций минимум на 500 миллионов долларов.
Александр Лукашенко видит перспективу и в промышленно-технологической кооперации. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества, а Китай на это настроен и публично подтвердил свои намерения.
«Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая.
Другой пример такого подхода – Индонезия. Несмотря на почти 10 тысяч километров между Минском и Джакартой, страны последовательно расширяют взаимодействие. Переговоры Александра Лукашенко и Прабово Субианто подтвердили: обе стороны заинтересованы не только в сохранении нынешней динамики, но и в переходе к новому этапу сотрудничества.
Этому предшествовала большая подготовительная работа. Ее итогом стало подписание пакета двусторонних документов и утверждение Дорожной карты развития ключевых направлений сотрудничества на ближайшие пять лет.
Для Беларуси в Индонезии непочатый край работы – Александр Лукашенко.
Теперь главная задача – превратить достигнутые договоренности в конкретные проекты. Способствовать успешному решению это задачи может эта новость. Как стало известно, по итогам визита Президента Беларуси в Индонезию среди прочего договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также об открытии прямого авиарейса.
Лукашенко заявил, что его визит в Индонезию планировался год назад.
2 июля Президент работал в Мьянме. Глава белорусского государства провел переговоры с Президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Одним из итогов визита Президента в Мьянму стало решение открыть там наше посольство. Сделать это нужно не позднее ноября 2026 года. Вот что значит конкретика и не желание откладывать важное в долгий ящик.
Главной темой стало развитие сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. Дипломатическим отношениям двух стран практически 27 лет. Однако долгое время они оставались скорее политическими, чем экономическими. Ситуация начала меняться лишь в последние годы. Переломным стал 2025-й, когда лидеры двух государств впервые обменялись официальными визитами. Это позволило перейти от обсуждения отдельных инициатив к формированию долгосрочной повестки сотрудничества.
Интересный факт: суммарно население всех стран, охваченных президентским турне, – более двух с половиной миллиардов человек. По сути, принятые на переговорах решения напрямую затронут четверть жителей планеты. Масштабно! Но дело, конечно, не только в масштабе.
Надежные партнеры для Беларуси сегодня – это не только политическая поддержка, но и новые возможности для экономики: промышленности, кооперации, экспорта, поэтому Минск последовательно расширяет географию международного сотрудничества, делая ставку на долгосрочные проекты и взаимную выгоду. Такой подход позволяет укреплять экономику, а вместе с ней и независимость страны.
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