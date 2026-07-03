Минск расширяет географию международного сотрудничества – итоги визита Лукашенко в Азию

И в Пекине, и в Джакарте, и в Нейпьидо – повестка визитов схожая. Там, где налажен политический диалог, наша цель – укрепление экономических связей, а еще создание возможностей для народов комфортно взаимодействовать и работать друг с другом. Беларусь выступает за равноправный диалог со всеми, кто уважает наши национальные интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим, конечно, разнится уровень глубины сотрудничества. Минск и Москва выстраивают отношения в формате Союзного государства три десятилетия. Наш ближайший союзник, сосед, партнер – экономический, политический, военный! Совершенно логично, что большая командировка Президента началась с переговоров именно с российским коллегой. В условиях мощного внешнего давления особенно важно сверять часы тет-а-тет и без лишней публичности. Александр Лукашенко и Владимир Путин общались именно в таком формате. Впрочем, как звучало в СМИ, были запланированы и переговоры в расширенном составе.

Еще один наш ключевой партнер на Востоке – это, конечно, Китай. Прошедший визит Александра Лукашенко в КНР стал уже 17-м по счету. Для мировой дипломатии такая регулярность служит прямым доказательством наивысшего уровня доверия. Наши отношения с Пекином находятся на одном из самых высоких уровней в системе внешнеполитических приоритетов Китая. Формат всепогодного и всестороннего стратегического партнерства – это не политический комплимент, а показатель доверия между лидерами и между странами. Это доверие выстраивалось десятилетиями. Его основой стали последовательная работа и регулярный диалог на высшем уровне, одинаково ценный и для Минска, и для Пекина.

Неслучайно во время переговоров Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Беларусь и Китай «железными друзьями». Синхронно такому высокому уровню политического диалога развивается диалог экономический. Китайские инвесторы находят общий язык с белорусскими визави. Особенно легко в рамках «Великого камня». Индустриальный парк к имеющимся 1,5 миллиарда инвестиций в ближайшие четыре года должен привлечь китайских инвестиций минимум на 500 миллионов долларов. Александр Лукашенко видит перспективу и в промышленно-технологической кооперации. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества, а Китай на это настроен и публично подтвердил свои намерения. «Это то, о чем мы мечтали» – Лукашенко о состоянии сотрудничества Беларуси и Китая.

Другой пример такого подхода – Индонезия. Несмотря на почти 10 тысяч километров между Минском и Джакартой, страны последовательно расширяют взаимодействие. Переговоры Александра Лукашенко и Прабово Субианто подтвердили: обе стороны заинтересованы не только в сохранении нынешней динамики, но и в переходе к новому этапу сотрудничества. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Ее итогом стало подписание пакета двусторонних документов и утверждение Дорожной карты развития ключевых направлений сотрудничества на ближайшие пять лет. Для Беларуси в Индонезии непочатый край работы – Александр Лукашенко.

Теперь главная задача – превратить достигнутые договоренности в конкретные проекты. Способствовать успешному решению это задачи может эта новость. Как стало известно, по итогам визита Президента Беларуси в Индонезию среди прочего договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также об открытии прямого авиарейса. Лукашенко заявил, что его визит в Индонезию планировался год назад. 2 июля Президент работал в Мьянме. Глава белорусского государства провел переговоры с Президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Одним из итогов визита Президента в Мьянму стало решение открыть там наше посольство. Сделать это нужно не позднее ноября 2026 года. Вот что значит конкретика и не желание откладывать важное в долгий ящик.