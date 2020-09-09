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Александр Лукашенко назначил нового Генерального прокурора Беларуси

09 сентября 2020 09:26
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Новости Беларуси. Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, назначен Генеральным прокурором Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял 9 сентября Президент Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наверное, это естественный процесс (кадровые назначения – прим. ред) после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов.

Глава государства отметил, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора 9 лет.

Александр Лукашенко:
Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Александр Конюк

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