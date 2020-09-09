Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял очередное громкое кадровое решение. Генеральным прокурором Беларуси назначен Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее эту должность занимал Александр Конюк. Глава государства подробно разъяснил причины нынешнего назначения, а также рассказал о подоплеке резонансных кадровых перестановок прошлой недели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу напомнить, пользуясь случаем, для «особо просвещенных», которые то ли хайпуют, то ли постятся в интернете по поводу моих кадровых назначений. Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве, основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и, естественно, как это принято говорить, определенная «доводка» всегда существует после выборов. Александр Владимирович Конюк, генеральный прокурор страны, работает 9 лет в этой должности. Ну, наверное, как и вы, Валерий Палыч, отработали немало на этой горячей должности. Ему было не легче. Более того, человек надежный, государственный. Человек военный, прошел Афганистан – мы это все знаем. Знает языки иностранные. У него есть желание поработать на дипломатической работе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения.

Президент на совещании дал оценку профессиональных качеств нового руководителя Генпрокуратуры. Андрей Швед – опытный специалист, в прошлом проходил службу на различных должностях в надзорном ведомстве. Работал заместителем генерального прокурора Беларуси и первым заместителем председателя Следственного комитета. С 2013 года до сегодняшнего дня возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. Александр Лукашенко:

Самый у нас, наверное, подготовленный человек к этой должности. Я внимательно изучил еще раз биографию его: прошел многие ступени в правоохранительных органах. Поэтому думаю, что это будет правильное назначение на должности генерального прокурора. Что меня особо удовлетворяет – о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек. Поэтому, Андрей Иванович, с сегодняшнего дня вы назначаетесь генеральным прокурором. Направьте документы на согласование в верхнюю палату парламента, пусть также рассмотрят.

И я попрошу вас завтра утром (ну, наверное, часов в десять) собрать центральный аппарат Генеральной прокуратуры, пригласить областных прокуроров. Я лично приеду и представлю генерального прокурора. Тем более, есть о чем поговорить, пусть накоротке, с сотрудниками центрального аппарата. Многие – я вот так анализирую – средства массовой информации начали поговаривать (вы знаете, какие это СМИ), что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет, это я констатирую однозначно. Выросло новое поколение людей, специалистов. Кстати, опытных людей. Не просто со стороны схватили и назначили, а люди, которые прошли определенные ступени. И не только, как в данном случае, в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке. Я, Андрей Иванович, хочу пожелать вам успехов в этой работе. Нет необходимости мне как-то вас наставлять в новой должности. Вы лучше меня знаете, чем там заниматься.