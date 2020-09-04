Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера

Новости Беларуси. Пьяные водитель и пассажир мотоцикла пытались завладеть оружием милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пьяные водитель и пассажир мотоцикла пытались завладеть оружием милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Инцидент произошел в агрогородке Сосны Любанского района. Внимание участкового привлек водитель транспортного средства, который подозрительно вел себя на дороге.
27-летний мотоциклист и его 43-летний пассажир начали вести себя агрессивно: напали на правоохранителя, пробуя завладеть оружием.
Нарушители думали сбежать, но инспектор выстрелил в колесо мотоцикла. Мужчины снова бросились на него, и милиционер был вынужден выстрелить нападавшему в ногу.
Мотоциклист госпитализирован, пассажира задержали.