Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера

Новости Беларуси. Пьяные водитель и пассажир мотоцикла пытались завладеть оружием милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инцидент произошел в агрогородке Сосны Любанского района. Внимание участкового привлек водитель транспортного средства, который подозрительно вел себя на дороге.

27-летний мотоциклист и его 43-летний пассажир начали вести себя агрессивно: напали на правоохранителя, пробуя завладеть оружием.

Нарушители думали сбежать, но инспектор выстрелил в колесо мотоцикла. Мужчины снова бросились на него, и милиционер был вынужден выстрелить нападавшему в ногу.