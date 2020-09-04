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Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера

04 сентября 2020 13:48
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Новости Беларуси. Пьяные водитель и пассажир мотоцикла пытались завладеть оружием милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера-1

Инцидент произошел в агрогородке Сосны Любанского района. Внимание участкового привлек водитель транспортного средства, который подозрительно вел себя на дороге.

Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера-4

27-летний мотоциклист и его 43-летний пассажир начали вести себя агрессивно: напали на правоохранителя, пробуя завладеть оружием.

Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера-7

Нарушители думали сбежать, но инспектор выстрелил в колесо мотоцикла. Мужчины снова бросились на него, и милиционер был вынужден выстрелить нападавшему в ногу.

Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера-10

Мотоциклист госпитализирован, пассажира задержали.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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