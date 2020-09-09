Опоздали c налоговой декларацией или забыли вовремя оплатить кредит? Какая ответственность за это предусмотрена
Можно позволить себе опоздать на встречу с другом или даже на работу. В худшем случае – друг слегка рассердится и забудет, а начальник ограничится замечанием или намеком на неприятные последствия. А вот если опоздать c иском или налоговой декларацией, забыть вовремя оплатить кредит или штраф, ругать никто не будет. Тут все по-взрослому, и последствия будут соответствующими.
Александр Костюкевич, юрист:
Все сроки и порядок их исчисления определены Гражданским кодексом. Только есть одно исключение – это Указ Президента №40, определяющий порядок уплаты взносов в Фонд социальной защиты. Там четко сказано: если последний день уплаты взносов выпадает на выходной либо праздничный день, то необходимо обязанность исполнить по перечислению взносов на предшествующий ему рабочий день, то есть в пятницу.
Для того, чтобы верно рассчитать срок, самое главное – знать точку отсчета. Все судебные сроки начинаются со следующего дня, после соответствующего действия.
Александр Костюкевич:
Если от нас требуется подать какое-то заявление, уведомление, извещение или декларацию и это можно сделать по почте, то считается, что обязательство выполнено в срок, если мы до 12 часов ночи отправим это по почте.
Но здесь тоже есть свои особенности, которые придется учесть. Если мы отправляем декларацию простым письмом, и мы пришли на почту в семь часов, то штамп будет стоять следующим днем. Единственный способ, чтобы стояла дата сегодняшняя – отправить заказным.
Александр Костюкевич:
В статье 194 Гражданского кодекса указано, что если срок выпадает на выходной или праздничный день, то последним днём срока будет считаться следующий за этим рабочий день.
Однако практически везде используются компьютерные программы, которые исчисляют сроки, например, уплата коммунальных платежей. Если 25 число выпадает на выходной день, то, по Гражданскому кодексу, оплатить можно в понедельник, однако программный продукт скорее всего насчитает пеню. Поэтому не стоит доводить дело до крайности, ведь мудрая пословица гласит: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В будущем это поможет избежать спорных вопросов и сбережет ваши финансы и нервы.