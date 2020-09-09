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Опоздали c налоговой декларацией или забыли вовремя оплатить кредит? Какая ответственность за это предусмотрена

09 сентября 2020 09:50
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Можно позволить себе опоздать на встречу с другом или даже на работу. В худшем случае – друг слегка рассердится и забудет, а начальник ограничится замечанием или намеком на неприятные последствия. А вот если опоздать c иском или налоговой декларацией, забыть вовремя оплатить кредит или штраф, ругать никто не будет. Тут все по-взрослому, и последствия будут соответствующими.

Александр Костюкевич, юрист:
Все сроки и порядок их исчисления определены Гражданским кодексом. Только есть одно исключение – это Указ Президента 40, определяющий порядок уплаты взносов в Фонд социальной защиты. Там четко сказано: если последний день уплаты взносов выпадает на выходной либо праздничный день, то необходимо обязанность исполнить по перечислению взносов на предшествующий ему рабочий день, то есть в пятницу.

Опоздали c налоговой декларацией или забыли вовремя оплатить кредит? Какая ответственность за это предусмотрена -1

Для того, чтобы верно рассчитать срок, самое главное – знать точку отсчета. Все судебные сроки начинаются со следующего дня, после соответствующего действия.

Александр Костюкевич:
Если от нас требуется подать какое-то заявление, уведомление, извещение или декларацию и это можно сделать по почте, то считается, что обязательство выполнено в срок, если мы до 12 часов ночи отправим это по почте.

Опоздали c налоговой декларацией или забыли вовремя оплатить кредит? Какая ответственность за это предусмотрена -4

Но здесь тоже есть свои особенности, которые придется учесть. Если мы отправляем декларацию простым письмом, и мы пришли на почту в семь часов, то штамп будет стоять следующим днем. Единственный способ, чтобы стояла дата сегодняшняя – отправить заказным.

Александр Костюкевич:
В статье 194 Гражданского кодекса указано, что если срок выпадает на выходной или праздничный день, то последним днём срока будет считаться следующий за этим рабочий день.

Опоздали c налоговой декларацией или забыли вовремя оплатить кредит? Какая ответственность за это предусмотрена -7

Однако практически везде используются компьютерные программы, которые исчисляют сроки, например, уплата коммунальных платежей. Если 25 число выпадает на выходной день, то, по Гражданскому кодексу, оплатить можно в понедельник, однако программный продукт скорее всего насчитает пеню. Поэтому не стоит доводить дело до крайности, ведь мудрая пословица гласит: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В будущем это поможет избежать спорных вопросов и сбережет ваши финансы и нервы.

# Право # общество # Александр Костюкевич # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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