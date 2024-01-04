«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления

Министерство внутренних дел подключилось к благотворительному марафону «От всей души». Сотрудники ведомства во главе с его руководителем поздравили проживающих в доме-интернате для престарелых в Острошицком городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда также приехали учащиеся лицея МВД и воспитанники военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники победы!». Помимо сладких подарков и слов поддержки, с собой гости привезли и творческий сюрприз. Это был яркий праздничный концерт. Каждый номер программы в зале встречали искренними аплодисментами.

Концерт такой хороший, такое внимание, уважение к старшим, пожилым.

Дети чудесные, я просто восхищена концертом.

– Настроение подняли вам?

– Конечно, я сама с баяном сюда приехала. Меня уже начинают немножко выводить, я еще стесняюсь, но привыкну.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самое главное, что сегодня я увидел, это как искренне у людей горели глаза. Мы пообщались со многими. Здесь находится женщина, которая воспитала 10 детей. Самое главное, она с такой восторженностью говорит о своих детях, внуках, как она их любит. Хочу пожелать, чтобы такой же любовью, таким же вниманием были наделены все люди, которые находятся здесь.