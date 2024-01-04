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«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления

04 января 2024 13:57
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Министерство внутренних дел подключилось к благотворительному марафону «От всей души». Сотрудники ведомства во главе с его руководителем поздравили проживающих в доме-интернате для престарелых в Острошицком городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления-1

Туда также приехали учащиеся лицея МВД и воспитанники военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники победы!». Помимо сладких подарков и слов поддержки, с собой гости привезли и творческий сюрприз. Это был яркий праздничный концерт. Каждый номер программы в зале встречали искренними аплодисментами.

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления-4

Концерт такой хороший, такое внимание, уважение к старшим, пожилым.

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления-7

Дети чудесные, я просто восхищена концертом.
– Настроение подняли вам?
– Конечно, я сама с баяном сюда приехала. Меня уже начинают немножко выводить, я еще стесняюсь, но привыкну.

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Самое главное, что сегодня я увидел, это как искренне у людей горели глаза. Мы пообщались со многими. Здесь находится женщина, которая воспитала 10 детей. Самое главное, она с такой восторженностью говорит о своих детях, внуках, как она их любит. Хочу пожелать, чтобы такой же любовью, таким же вниманием были наделены все люди, которые находятся здесь.

«От всей души». Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления-13

Сегодня в пансионате заботой и вниманием окружены 46 постояльцев. Это и ветераны труда, и узники концлагерей, и инвалиды. Вместе с ними проживают молодые люди с ослабленным здоровьем. Но, несмотря на жизненные трудности, все они сохраняют оптимизм, занимаются творчеством и общаются друг с другом.

# Благотворительная акция # общество # Иван Кубраков

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