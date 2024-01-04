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«С хлебом останемся!» Повлияет ли резкая смена погоды на будущий урожай?

04 января 2024 20:04
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О погодном диссонансе в Беларуси. На юге температура воздуха близка к нулю, а на востоке Могилевской и Витебской областей ночью – около -20 градусов. Такой мороз при отсутствии снега – угроза для озимых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси ими засеяно свыше полутора миллионов гектаров.

Какие уже сейчас есть виды на урожай и как на развитие растений влияет резкая смена погоды, интересовалась наш корреспондент Алина Мычко.

«С хлебом останемся!» Повлияет ли резкая смена погоды на будущий урожай?-1

Алина Мычко, корреспондент:
Нынешней осенью аграрии работали не покладая рук. Озимыми культурами засеяли свыше полутора миллионов гектаров земли. Шли с опережением и намного превысили темпы предыдущего года. Но у погоды свои планы на урожай. Удастся ли сохранить хорошие показатели, когда придет время жатвы?

«С хлебом останемся!» Повлияет ли резкая смена погоды на будущий урожай?-4

Семена озимых легли в почву осенью, проросли еще до наступления морозов. Похолодания для таких культур не страшны, но только при условии покрова. Это своего рода снежное одеяло, которое позволяет растениям переносить гораздо более низкие температуры, чем сегодня на термометрах.

«С хлебом останемся!» Повлияет ли резкая смена погоды на будущий урожай?-7

Евгений Грук, ведущий агроном по защите растений предприятия «Агрокомбинат «Ждановичи»:
Погода меняется, буквально неделя – снег, теперь заморозки, но озимые культуры… Озимая пшеница на уровне узла кущения выдерживает до 19 градусов мороза. Беспокоиться о потере урожая еще не надо. С хлебом останемся!

Подробности в сюжете.

# Сельское хозяйство # общество # Алина Мычко

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