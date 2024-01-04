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Дзермант: разделять общие наши ценности и вместе созидать – на этом зиждется философия Александра Лукашенко

04 января 2024 20:13
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим новые назначения на важные государственные должности, а также посыл Президента новым кадрам. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Дзермант: разделять общие наши ценности и вместе созидать – на этом зиждется философия Александра Лукашенко-1

Алексей Дзермант, политолог:
Мы построили такое государство-общину, славянскую, крестьянскую общину. Во всяком случае, мы к этому как никто близки в славянском мире, потому что мы воспринимаем здесь не как отдельные индивиды, граждане, никак друг с другом не связанные, нет. Это наш общий дом. Да, у нас здесь большая семья. Мы можем принять из других народов к себе, у нас нет здесь кровного родства, сегрегации. К нам могут приходить люди из чужих стран, государств, приобщаться к нашей семье. Но главное – разделять эти общие ценности наши, общинные и вместе созидать наш дом. Вот на этом зиждется философия Александра Лукашенко. А «Дожинки» – это такой символ. Мы выбрали не какие-то шляхецкие прибамбасы и культивируем их в качестве народного, национального символа. Это невозможно, потому что шляхта – это всегда верхушка, которая была паразитарной и пила соки из народа. Нет, мы берем народные традиции.

«Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть» – Дзермант о кадровых назначениях Президента.

# Государственная политика # общество # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок

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