Дзермант: разделять общие наши ценности и вместе созидать – на этом зиждется философия Александра Лукашенко

Алексей Дзермант, политолог:

Мы построили такое государство-общину, славянскую, крестьянскую общину. Во всяком случае, мы к этому как никто близки в славянском мире, потому что мы воспринимаем здесь не как отдельные индивиды, граждане, никак друг с другом не связанные, нет. Это наш общий дом. Да, у нас здесь большая семья. Мы можем принять из других народов к себе, у нас нет здесь кровного родства, сегрегации. К нам могут приходить люди из чужих стран, государств, приобщаться к нашей семье. Но главное – разделять эти общие ценности наши, общинные и вместе созидать наш дом. Вот на этом зиждется философия Александра Лукашенко. А «Дожинки» – это такой символ. Мы выбрали не какие-то шляхецкие прибамбасы и культивируем их в качестве народного, национального символа. Это невозможно, потому что шляхта – это всегда верхушка, которая была паразитарной и пила соки из народа. Нет, мы берем народные традиции.

«Нужно подтягивать все те слабые места, которые у нас есть» – Дзермант о кадровых назначениях Президента.