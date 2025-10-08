МВД опровергло информацию о жестоком обращении с гражданином Афганистана – медики сохранили ему жизнь

И важное заявление МВД Беларуси. В ведомстве опровергли информацию, которую тиражируют в интернет-ресурсах о гражданине Афганистана, который пытался нелегально попасть в Евросоюз и якобы потерял руку из-за жестокого обращения с ним белорусскими правоохранителями. Но ситуация в корне отличается от реальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности рассказали в Министерстве внутренних дел.

Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Гражданин Афганистана Джихад Мохаммад Гуль прибыл в Беларусь из Российской Федерации и 30 июня 2025 года задержан в Минске с группой нелегалов. На тот момент истек срок действия российской визы, которая давала ему право пребывания в нашей стране. В отношении нарушителя принято решение о добровольной депортации, 1 июля он выехал в Россию. Однако мужчина незаконно вернулся в Беларусь и 27 июля обратился в столичное учреждение здравоохранения. После оказания медпомощи отпущен, но через два дня госпитализирован и находился на излечении до 20 сентября. Медики сделали все возможное для сохранения жизни иностранца. Он провел в больнице 52 дня. Затраты госбюджета на его лечение превысили 56 тысяч рублей и до сих пор не возмещены.

Ольга Светлицкая, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Гражданин Афганистана, о котором идет речь, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в сознании, но контакт с ним не ладился, поскольку гражданин не владел русским языком и очень плохо владел английским, знал лишь некоторые слова. Сотрудники приемного отделения пытались общаться с ним на английском языке. Учитывая, что он был взят на улице и доставлен бригадой скорой помощи, мы проводили комплексное обследование согласно нашим протоколам. Было поверхностное повреждение в виде ссадин мягких тканей правой кисти и правого предплечья, но с признаками инфицирования.

Ольга Светлицкая:

Данный гражданин не пояснял обстоятельства и сроки получения травмы. Наши сотрудники предложили госпитализацию, но гражданин вел себя негативно. От госпитализации отказывался, покинул наше отделение. Он снова был доставлен к нам бригадой скорой медицинской помощи, при этом наблюдалось серьезное ухудшение состояния, признаки воспаления начали быстро нарастать, появились признаки флегмоны. Был консилиум, гражданину на английском языке, так как у него не было сопровождающих лиц, он был в ясном сознании, было объяснено, что если рука не будет ампутирована, высока вероятность смертельного исхода в ближайшие сутки-двое.

9 сентября в Департамент по гражданству и миграции МВД поступило письмо от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, что указанный гражданин Афганистана хочет обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца. Беларусь направила официальный ответ на запрос с разъяснениями. 8 октября Джихад Мохаммад Гуль прибыл в Витебск для подачи ходатайства о защите. Органами внутренних дел иностранцу оказана вся необходимая помощь и содействие. Обо всем, что происходило с ним в Беларуси, мужчина рассказал журналистам.