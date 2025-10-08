В Беларуси стало проще переносить номера в сеть других операторов

Никаких преград для общения. В Беларуси новые правила мобильной связи. Соответствующее постановление утвердил Совет Министров. Документом почти в два раза повышаются требования к охвату территории страны услугами сотовой связи и их качеству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, теперь все операторы электросвязи будут иметь равный доступ к единой сети. Это означает, что услуги по технологиям 4G и 5G будут оказываться операторами с использованием всех базовых станций на территории Беларуси. А расчеты будут происходить согласно затраченного трафика. Таким образом появится возможность развивать сеть именно там, где технология наиболее востребована: не только в городах, но и вдоль дорог, а также в сельской местности. Отметим, в сентябре этого года количество базовых станций LTE превысило 7 тысяч. А 4G в своем смартфоне видит практически каждый житель Беларуси, даже в самых отдаленных уголках страны.

Олег Седельник, генеральный директор ООО «Белорусские облачные технологии»:

В этом году будет 10 лет запуска первых базовых станций по технологии LTE. За 10 лет удалось добиться покрытия населения на 99,6 % с точки зрения того, где проживают абоненты, где они могут воспользоваться технологией 4G. И 94 % территории страны покрыто связью четвертого поколения. Ключевой нашей задачей в рамках реализации указа № 39 и Директивы № 2 является обеспечение минимум 99 % территории реальным покрытием связи, где каждый гражданин или гость нашей страны смогут воспользоваться 4G.

Также, согласно постановлению, упрощается процедура переноса абонентского номера. Это позволит повысить качество связи, усилит конкуренцию и защиту прав абонентов. Так, если заявление подано до 14:00, номер должен быть перенесен до истечения суток. Если же позже – оператор обязан обработать заявку в течение 24 часов. Особое внимание уделено и скорости мобильного интернета.