МВД о силовиках: активно проводятся мероприятия по защите сотрудников милиции и членов их семей

Новости Беларуси. Масштабные разоблачения по всей Беларуси тех, кто возомнил себя судьями народа и обнародовали личные данные силовиков и организовывали массированную атаку буллинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сотрудники управления по Брестской области ГУСБ МВД установили личности пяти человек, которые, используя различные мессенджеры, отправляли личные сообщения с оскорблениями в адрес сотрудника брестского ОМОНа и его близких. Отправителями сообщений оказались жители Витебска, Гродно, Минска и одна женщина из Бреста.