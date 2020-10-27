МВД о силовиках: активно проводятся мероприятия по защите сотрудников милиции и членов их семей

Новости Беларуси. Масштабные разоблачения по всей Беларуси тех, кто возомнил себя судьями народа и обнародовали личные данные силовиков и организовывали массированную атаку буллинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сотрудники управления по Брестской области ГУСБ МВД установили личности пяти человек, которые, используя различные мессенджеры, отправляли личные сообщения с оскорблениями в адрес сотрудника брестского ОМОНа и его близких. Отправителями сообщений оказались жители Витебска, Гродно, Минска и одна женщина из Бреста.
Василий Грицель, вриод заместителя начальника Управления по Брестской области ГУСБ МВД Беларуси:
Управление по Брестской области ГУСБ МВД продолжает активно проводить мероприятия по защите сотрудников милиции и членов их семей. Подвергшиеся противоправному воздействию деструктивно настроенных лиц, будь то распространение персональных сведений в сети интернет, совершение в отношении них и их близких родственников различного рода правонарушений и преступлений, таких как оскорбления, клевета, угрозы, причинение телесных повреждений и повреждение имущества.