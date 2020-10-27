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МВД о силовиках: активно проводятся мероприятия по защите сотрудников милиции и членов их семей

27 октября 2020 12:58
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Новости Беларуси. Масштабные разоблачения по всей Беларуси тех, кто возомнил себя судьями народа и обнародовали личные данные силовиков и организовывали массированную атаку буллинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сотрудники управления по Брестской области ГУСБ МВД установили личности пяти человек, которые, используя различные мессенджеры, отправляли личные сообщения с оскорблениями в адрес сотрудника брестского ОМОНа и его близких. Отправителями сообщений оказались жители Витебска, Гродно, Минска и одна женщина из Бреста.  

МВД о силовиках: активно проводятся мероприятия по защите сотрудников милиции и членов их семей -1

Василий Грицель, вриод заместителя начальника Управления по Брестской области ГУСБ МВД Беларуси:  
Управление по Брестской области ГУСБ МВД продолжает активно проводить мероприятия по защите сотрудников милиции и членов их семей. Подвергшиеся противоправному воздействию деструктивно настроенных лиц, будь то распространение персональных сведений в сети интернет, совершение в отношении них и их близких родственников различного рода правонарушений и преступлений, таких как оскорбления, клевета, угрозы, причинение телесных повреждений и повреждение имущества.  

МВД о силовиках: активно проводятся мероприятия по защите сотрудников милиции и членов их семей -4

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# Акции протеста # общество # Василий Грицель # Фотофакт

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