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МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину

10 июня 2019 18:11
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Новости Беларуси. В сфере наркопреступлений наметилась положительная тенденция: уменьшение их количества в полтора раза, в том числе совершённых с участием несовершеннолетних – в 5,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину-1

В МВД озвучили результаты работы за последние 5 лет. Сделано действительно немало. Начиная с 2014 года, менялось законодательство да и сами подходы к противодействию угрозе. И это, без преувеличения, помогло спасти многие жизни.

МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину-4

По официальной статистике, сегодня насчитывается около 12 тысяч наркозависимых. 17 тысяч было ещё 5 лет назад. Положительная динамика очевидна. МВД всё больше выступает за изменение подходов к профилактике и предупреждению наркомании.

МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину-7

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину в конкретном населённом пункте. Ещё одна инициатива создание центра с длительной реабилитацией. Уже к концу года мы презентуем проект длительной реабилитации для наркозависимых, который будет с двумя компонентами медицинской и социальной реабилитацией. Которая будет включать в себя все: начиная от трудоустройства и заканчивая восстановлением социальных связей, документов, необходимых для жизни гражданина. Еще одна инициатива МВД масштабное национальное исследование проблем наркомании как таковой.

МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину-10

Что же касается некоторых корректировок законодательства, то в первую очередь речь идёт о тех, кто, что называется, «споткнулся» впервые. Действовать нужно корректно и взвешенно. Нарко-угроза по-прежнему остаётся серьёзной проблемой. Только за 4 месяца 2019 года милиция, пограничники и таможенники изъяли 270 кг наркотических средств и 229 кг психотропных веществ.

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# Наркотики # общество # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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