МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину

Новости Беларуси. В сфере наркопреступлений наметилась положительная тенденция: уменьшение их количества в полтора раза, в том числе совершённых с участием несовершеннолетних – в 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД озвучили результаты работы за последние 5 лет. Сделано действительно немало. Начиная с 2014 года, менялось законодательство да и сами подходы к противодействию угрозе. И это, без преувеличения, помогло спасти многие жизни.

По официальной статистике, сегодня насчитывается около 12 тысяч наркозависимых. 17 тысяч было ещё 5 лет назад. Положительная динамика очевидна. МВД всё больше выступает за изменение подходов к профилактике и предупреждению наркомании.

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину в конкретном населённом пункте. Ещё одна инициатива – создание центра с длительной реабилитацией. Уже к концу года мы презентуем проект длительной реабилитации для наркозависимых, который будет с двумя компонентами – медицинской и социальной реабилитацией. Которая будет включать в себя все: начиная от трудоустройства и заканчивая восстановлением социальных связей, документов, необходимых для жизни гражданина. Еще одна инициатива МВД – масштабное национальное исследование проблем наркомании как таковой.