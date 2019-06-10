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17 человек судят в Минске за поставку 14 тонн мака

10 июня 2019 17:46
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Новости Беларуси. Минский городской суд в выездном судебном заседании начал рассматривать дело крупной преступной организации, которую обвиняют в обороте наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о 14 тоннах мака и маковой соломки, которые обнаружили в ходе обысков.

17 человек судят в Минске за поставку 14 тонн мака-1

По версии следствия, эту смесь участники организации три года поставляли в Беларусь для дальнейшей перепродажи. Сырье приходило из Украины и России на тайный склад. Через пункты пропуска наркотики провозили как пищевую добавку по фальшивым документам.

Позже для усиления безопасности смесь стали перемещать лесными тропами. Уже в Беларуси наркотики фасовали на дозы и отыскивали покупателей.

17 человек судят в Минске за поставку 14 тонн мака-4

Всего установлено 54 эпизода незаконных поставок. При этом у каждого из участников преступной организации была своя роль. В итоге обвиняются по делу свыше 40 человек, сегодня на скамье подсудимых – 17.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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