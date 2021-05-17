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Китай отправляет гуманитарную помощь в Беларусь. Планируется, что в ней будет вакцина от коронавируса

17 мая 2021 13:20
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Новости Беларуси. Китай передаст Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай отправляет гуманитарную помощь в Беларусь. Планируется, что в ней будет вакцина от коронавируса-1

Военно-транспортный самолет Ил-76 вылетел по маршруту Мачулищи – Пекин – Мачулищи.

Китай отправляет гуманитарную помощь в Беларусь. Планируется, что в ней будет вакцина от коронавируса-4

За 20 часов полета экипаж пересечет пять часовых поясов в каждую сторону. Планируется, что уже 18 мая он доставит нам вакцину против COVID-19. Всего на борту 14 тонн груза.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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