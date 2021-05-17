Идёт внутренняя отделка, закупают современное оборудование. Когда введут в эксплуатацию детскую поликлинику в Жодино?
Новости Беларуси. Еще один важный социальный объект в городе машиностроителей. До конца 2021 года детскую поликлинику в Жодино введут в эксплуатацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас завершаются строительно-монтажные работы, ведется внутренняя отделка, уже проведено благоустройство территории.
Новая поликлиника разместится на четырех этажах. Ее площадь – 15 тысяч квадратных метров. Здесь будут кабинеты с самым современным оборудованием, в том числе стоматологическое, лабораторное, физиотерапевтическое и диагностическое отделения. Предусмотрен и бассейн для реабилитации.
Даже будет два бассейна. В Жодино завершается строительство детской поликлиники
Также создадут возможность разделить потоки юных пациентов. В диагностическом отделении предусмотрен ультразвуковой, эндоскопический и рентгеновский кабинеты. Сейчас активными темпами ведется закупка оборудования.
Владимир Зорич, директор управления капитального строительства:
Произведена закупка восьми лотов – это рентгены стоматологические, несколько консолей по обеззараживанию и небольшое оборудование. Также в планах у нас остается крупное медицинское оборудование, еще 30 позиций, 30 лотов. В течение этого месяца также начнется закупка оборудования, связанная с обустройством кабинетов – столы компьютерные, специально для медицинского персонала.
Сейчас стоит задача укомплектовать поликлинику квалифицированными кадрами. Узкие специалисты уже есть. Необходимо еще дополнительно набрать участковых врачей-педиатров и медсестер. Также есть необходимость в техническом персонале.