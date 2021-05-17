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Прокурор Копыльского района о новом здании прокуратуры: комфортные условия будут способствовать укреплению правопорядка

17 мая 2021 14:04
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Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры открыли в Копыле. В торжественной церемонии принял участие генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед и губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прокурор Копыльского района о новом здании прокуратуры: комфортные условия будут способствовать укреплению правопорядка-1

В новом здании созданы все условия для комфортной работы сотрудников. Позаботились и об удобстве посетителей. Помимо отдельных кабинетов для сотрудников прокуратуры предусмотрен зал для приема граждан, а на информационных стендах есть вся необходимая информация для подачи обращений.

Андрей Швед на открытии нового здания прокуратуры в Копыле: «Это самая лучшая районная прокуратура в Беларуси»

Прокурор Копыльского района о новом здании прокуратуры: комфортные условия будут способствовать укреплению правопорядка-4

Артем Левша, прокурор Копыльского района:
Я уверен, что новые комфортные условия будут способствовать укреплению законности и правопорядка на территории нашего района. А само здание, которое расположено на въезде в город, будет своего рода символом, символом того, что на территории Копыльского района чтут закон и охраняют права и законные интересы граждан.

Прокурор Копыльского района о новом здании прокуратуры: комфортные условия будут способствовать укреплению правопорядка-7

Двухэтажное здание в Копыле построили всего за год. До новоселья работники прокуратуры делили площади с районным судом.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Артем Левша # Александр Турчин # Фотофакт

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