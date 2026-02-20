Парламентская делегация Зимбабве посетила РНПЦ «Мать и дитя» в Минске

Беларусь и Зимбабве планируют развивать сотрудничество в области здравоохранения. Сегодня, 20 февраля, парламентская делегация этой страны ознакомилась с работой Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» – одного из ведущих медицинских учреждений Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежным гостям представили современные перинатальные технологии, отделения выхаживания новорожденных и специализированное оборудование, включая кувезы для недоношенных детей. Отдельное внимание уделили обучающему центру, где медперсонал проходит подготовку с использованием симуляционных моделей и манекенов. Такой формат позволяет отрабатывать навыки оказания помощи новорожденным в условиях, максимально приближенных к реальным.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это не просто центр родовспоможения, это научный центр, где внедряются новые технологии, разработки. Мы делимся всеми своими наработками с нашими коллегами и друзьями. И, конечно, наши коллеги из Зимбабве интересовались не только, как это происходит в нашей стране, какие принимаются здесь меры и как сегодня оказывается помощь нашим семьям и женщинам. Но, конечно, они просили и говорили о том, что хорошо бы, чтобы специалисты из Зимбабве прошли здесь у нас обучение. А кроме того, возможно, приехали туда для того, чтобы оказать практическую помощь в лечении деток.