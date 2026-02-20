В Беларуси провели уникальную операцию ребёнку из России

В большинстве центров процесс лечения таких детей разбивают на несколько этапных операций. Первая из них может выполняться сразу же после рождения ребенка, последующие – по мере необходимости.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси:

При двухэтапной коррекции, во-первых, ребенок переносит две операции. И всегда вторая операция очень сложная, потому что между первой и второй операцией образуются спайки. И добраться до сердца на второй операции всегда это проблема и дополнительные риски. Поэтому мы, с одной стороны, исключили второй этап. И второй момент, что все-таки между первым и вторым этапом ребенок не живет нормальной жизнью. У него сердечко не становится абсолютно нормальным. И этот этап становления ребенка, развитие нервной системы, конечно, мы хотели сделать полноценным. И когда мы сделали эту операцию сразу после рождения в один этап, то сейчас ребенок по сердцу здоров.

По экстренным показаниям и согласно действующим правилам между Беларусью и Россией, помощь была оказана бесплатно. Малышка провела несколько дней в реанимации, сейчас проходит реабилитацию в обычном отделении. Уже на следующей неделе они с мамой вернутся на родину.