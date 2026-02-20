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Летевший через РФ борт из США оказался самолетом президента Узбекистана

20 февраля 2026 13:16
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Летевший через РФ борт из США оказался самолетом президента Узбекистана-0

Неизвестный американский самолет, пролетевший над территорией России по пути из Вашингтона в Ташкент, оказался самолетом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Маршрут самолета ранее привлек внимание СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Он возвращался на родину после участия в заседании Совета мира по Газе. Полет продолжался около 12 часов.

Пресс-секретарь президента рассказал, что глава государства продолжил работу в воздухе, обсуждая итоги визита и проводя переговоры.

Фото: pixabay / изображние носит иллюстративный характер

# Международная политика # калейдоскоп

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