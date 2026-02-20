Ледовый покров Антарктиды к 2100 году может сократиться на 20% – что будет

К 2100 году площадь ледяного покрова Антарктического полуострова может уменьшиться на 20%, что приведет к значительному повышению уровня мирового океана. Об этом пишет РИА Новости.

Эти изменения затронут не только полярные регионы, но и всю глобальную климатическую систему, изменяя циркуляцию океана и атмосферные процессы.

Под угрозу будут поставлены популяции пингвинов и китов, чья среда обитания напрямую зависит от состояния льдов. Как отмечают ученые, занимающиеся наблюдением за Антарктидой, с каждым годом происходящие изменения становятся все более очевидными.

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