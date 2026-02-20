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В Европе раскрыли крупную международную наркосеть

20 февраля 2026 13:43
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В Европе ликвидирована международная преступная сеть, которая занималась производством синтетических наркотиков и действовала на территории Польши, Украины и Молдовы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Европоле.

В ходе масштабной операции, в которой участвовали сотни правоохранителей трех стран, было изъято около тонны запрещенных веществ, сотни килограммов компонентов для их производства. Ликвидировано свыше 40 подпольных лабораторий, а также 74 хранилища с готовыми к употреблению наркотиками. Арестованы около 150 человек.

Как сообщили в Европоле, преступную международную сеть возглавлял гражданин Украины. Он в сотрудничестве с криминальными группировками из Польши снабжал подпольные нарколаборатории необходимым оборудованием и химикатами.

# Наркотики

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