«Это была полномасштабная война!» Валерий Гайдукевич об интернациональном долге и жизни в Афганистане

Что такое интернациональный долг? Никита Рачиловский, СТВ:

Что значит лично для вас и для ваших сослуживцев понятие интернациональный долг?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вот такое понятие, как интернациональная помощь. Мы об этом в 80-х, 79-80 годах вообще не слышали. Этот термин появился тогда, когда стали объяснять, что мы делаем в Афганистане. Если взять прессу, 79-80-й годы, об афганских событиях ничего не писалось вообще. Ни по телевидению, нигде. То есть такое ощущение, что 40-я армия вошла в Афганистан, и она куда-то исчезла. То есть ничего. Речь шла как о Среднеазиатском военном округе, где там проходили учения, и никаких боевых действий не велось. Даже тех людей, которые погибали, запрещали хоронить с красной звездой на кладбище. То есть все это как-то замалчивалось. А потом началось более или менее прозрение. Потому что планировалась, я так понимаю, немножко по-другому операция.

Не думаю, что мы будем принимать активные участия в боевых действиях. Но дело в том, что международный терроризм всегда реагирует на такое, как раз мы столкнулись впервые, когда эта реакция мироподдерживащая в первую очередь США и их союзников. Достаточно большие средства начали вливать в эту войну. И, конечно, были созданы учебные центры, лагеря подготовки моджахедов, пошло потоком оружие. И поэтому вот эта наша так называемая интернациональная помощь превратилась в реальные боевые действия, которые мы вели достаточно интенсивно, выполняя те приказы, которые были нам отданы. И поэтому как-то о помощи трудно говорить, это было настоящая полномасштабная война.

«Надо было всегда быть на чеку». Что больше всего запомнилось во время пребывания в Афганистане? Никита Рачиловский:

Вы более двух лет прослужили в Афганистане. Какие воспоминания об этой стране вы наиболее храните? Валерий Гайдукевич:

Ну, во-первых, мы прилетели в Афганистан из Беларуси, где чисто болотистая местность. Для нас горы – это была, конечно, новость. Я до этого горы видел на картинке. А тут пришлось непосредственно выполнять боевые задачи. Вот Кабул сам 1 600 над уровнем моря. И вот мы как прилетели, днем плюсовая температура, ночью – минусовая. Перепады температур, конечно, сказывались. Во-вторых, высокогорье тоже сказывалось. Когда боевые действия велись, они велись в горах еще выше. То есть нужна была, конечно, и подготовка. Нужна была, наверное, такая физическая готовность к этому мероприятию. Но и само собой, мы прилетели в страну, у которой совершенно другой уклад жизни. Мусульманство... Для нас было, конечно, новость, когда мы смотрим, когда женщина в парандже, отношения мужчин и женщин. Когда, например, такое понятие как женская половина в доме, а это у них очень болезненно воспринималось. Поэтому интересные воспоминания… Если весна, все горы цветут в тюльпанах. Такое зрелище очень интересное. То все высыхает, в колючках, сухо, нигде ни присесть, ни прилечь. То есть достаточно экзотическая страна. Люди вроде нормально разговаривают, общаются, но надо было всегда быть на чеку, потому что когда отвернулся, обязательно могут что-то нехорошее с тобой делать. У нас же было как, если он без оружия – значит он не «дух». А если он с оружием – значит он враг. Он ружье положил где-то рядом – он нормальный. Мы только отвернулись, он уже с ружьем пытается нам какие-то нехорошие дела делать. Поэтому интересно, конечно, но постепенно мы втянулись, привыкли к этому и достаточно уверенно себя чувствовали.

Какие основные тенденции можно отметить в работе с парламентариями дружественных стран? Никита Рачиловский:

Какие вы могли бы отметить основные тенденции в совместной работе с парламентариями из дружественных стран? Валерий Гайдукевич:

Самые тесные у нас связи и отношение с парламентом России, с депутатами, сенаторами. Я скажу, что мы находим полное взаимопонимание. И должен ответить, что вот в последние годы более целенаправленная работа союзного парламента носит практичный характер. Сейчас принято решение один раз на пленарном заседании сессии, приглашаются министры Российской Федерации, Беларуси. В данном случае, например, транспорта. Обсуждались проблемы железнодорожных перевозок, авиационных, когда на обслуживание самолета разные цены в России и Беларуси – международные стандарты. Хотя должно быть одинаково. Есть вопросы, которые носят более практичный характер. Вопросы пересечения границы, экономических отношений. То есть мы находим, в принципе, полное взаимопонимание, и спикер парламента в России Госдумы Володин всегда настраивает всех, чтобы парламентская деятельность имела и практически результат.