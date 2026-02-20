Немецкая железная дорога намерена уволить почти 10 тысяч сотрудников

Жители Германии все острее ощущают на себе тяжелые последствия падения уровня экономики. Национальная железнодорожная компания объявила о намерении сократить почти 10 тысяч сотрудников, занятых в грузовых перевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их объемы за последний год сократились более чем на 10 %. Убытки перевозчиков уже превысили миллиард евро. Это связано в первую очередь с резким сокращением производства в химической и металлургической отраслях. Именно они являлись основными заказчиками для железной дороги. В этой ситуации национальный перевозчик в целях экономии вынужден пойти на массовые увольнения. Отмечается, что сокращения будут иметь последствия для всей экономики Германии. Теперь крупным производителям придется перебросить основные объемы грузоперевозок на автомобильный транспорт, что многократно поднимет цену на их продукцию.