МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября

Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 25 октября по стране задержаны 523 человека, более 100 – в Минске. Двое правоохранителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске около 15 часов в районе проспекта Победителей разрозненные группы граждан образовали колонну и вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, цель протестующих была – занять центр города. Участники акции вели себя достаточно агрессивно. В правоохранителей и служебную технику летели камни. Совершено нападение на Центральное РУВД Минска.

В очередной раз были попытки перекрытия движения, вновь в толпе были замечены подростки и маленькие дети. Наиболее активные участники беспорядков задержаны. Как заявили в ГУВД Минска, правоохранительные органы ситуацию полностью контролировали.