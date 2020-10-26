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МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября

26 октября 2020 11:10
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Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 25 октября по стране задержаны 523 человека, более 100 – в Минске. Двое правоохранителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-1

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-3

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-5

В Минске около 15 часов в районе проспекта Победителей разрозненные группы граждан образовали колонну и вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта.  

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-8

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-10

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-12

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, цель протестующих была – занять центр города.  

Участники акции вели себя достаточно агрессивно. В правоохранителей и служебную технику летели камни. Совершено нападение на Центральное РУВД Минска.  

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-15

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-17

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-19

В очередной раз были попытки перекрытия движения, вновь в толпе были замечены подростки и маленькие дети. Наиболее активные участники беспорядков задержаны. Как заявили в ГУВД Минска, правоохранительные органы ситуацию полностью контролировали.  

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-22

В ведомстве также обратили внимание, что в акциях протеста участвуют все больше радикально настроенных людей, потому призывают граждан заботиться о собственной безопасности.  

МВД: 523 человека задержаны в Минске за участие в несанкционированных мероприятиях 25 октября-25

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# Акции протеста # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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