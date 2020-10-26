Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности

Новости Беларуси. Поздравления с Днем автомобилиста и дорожника строители в Гродно принимали на рабочем месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа важная и ответственная – мост строится по поручению и при поддержке Президента.

Мост через Неман возводится по уникальной технологии, которая не имеет аналогов в стране.

Объект станет частью второй кольцевой дороги и позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта, к тому же дорожная артерия соединит напрямую два крупных микрорайона, которые находятся в разных частях Гродно.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это очень технически сложный этап, когда мы действительно уже соединяем два берега для того, чтобы с временной опалубкой обеспечить движение между двумя берегами. И это надо сделать максимально быстро, насколько позволяет погода. Поэтому работа идет без выходных, и даже профессиональный праздник не стал исключением.

А поскольку это действительно уникальное сооружение и многие здесь показали чудеса изобретательности и трудового героизма, было принято решение приехать сюда и сразу по завершении обеда сказать людям огромное спасибо.