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Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности

26 октября 2020 09:58
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем автомобилиста и дорожника строители в Гродно принимали на рабочем месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности-1

Мост через Неман возводится по уникальной технологии, которая не имеет аналогов в стране.  

Работа важная и ответственная – мост строится по поручению и при поддержке Президента.

Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности-4

Объект станет частью второй кольцевой дороги и позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта, к тому же дорожная артерия соединит напрямую два крупных микрорайона, которые находятся в разных частях Гродно.

Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?

Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности-7

Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности-9

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Это очень технически сложный этап, когда мы действительно уже соединяем два берега для того, чтобы с временной опалубкой обеспечить движение между двумя берегами. И это надо сделать максимально быстро, насколько позволяет погода. Поэтому работа идет без выходных, и даже профессиональный праздник не стал исключением.

А поскольку это действительно уникальное сооружение и многие здесь показали чудеса изобретательности и трудового героизма, было принято решение приехать сюда и сразу по завершении обеда сказать людям огромное спасибо.

# Мосты Беларуси # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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