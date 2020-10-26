«Люди устали». Что происходит 26 октября на МАЗе?

По состоянию на 10 утра все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Новости Беларуси. Забастовка не состоялась. Белорусы не поддержали призыв не выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утренние смены на предприятиях начались в обычное время, цеха не остановлены, заводы работают. В этом убедилась и съемочная группа СТВ. Сегодня, 26 октября, наши корреспонденты побывали на Минском автомобильном заводе.

Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы.

Алексей Ламекин, заместитель директора по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Обстановка рабочая, все вышли на работу, завод работает в штатном режиме. Никаких предпосылок к забастовкам нет.

По-моему, тут уже все идет немножко в другую сторону. Люди устали от забастовок, от каких-то демаршей, от перекрывания дорог. Люди накаляются уже немножко в другую сторону.

Люди работают. Они хотят работать, они хотят зарабатывать, хотят получать заработную плату вовремя. Люди приходят на работу для того, чтобы работать. Наш завод работает.

А вот и некоторые выдержки из оппозиционных чатов.