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«Люди устали». Что происходит 26 октября на МАЗе?

26 октября 2020 10:51
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Новости Беларуси. Забастовка не состоялась. Белорусы не поддержали призыв не выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

По состоянию на 10 утра все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.  

«Люди устали». Что происходит 26 октября на МАЗе?-1

Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы.  

Утренние смены на предприятиях начались в обычное время, цеха не остановлены, заводы работают. В этом убедилась и съемочная группа СТВ. Сегодня, 26 октября, наши корреспонденты побывали на Минском автомобильном заводе.  

«Люди устали». Что происходит 26 октября на МАЗе?-4

Алексей Ламекин, заместитель директора по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:  
Обстановка рабочая, все вышли на работу, завод работает в штатном режиме. Никаких предпосылок к забастовкам нет.  

По-моему, тут уже все идет немножко в другую сторону. Люди устали от забастовок, от каких-то демаршей, от перекрывания дорог. Люди накаляются уже немножко в другую сторону.

Люди работают. Они хотят работать, они хотят зарабатывать, хотят получать заработную плату вовремя. Люди приходят на работу для того, чтобы работать. Наш завод работает.  

А вот и некоторые выдержки из оппозиционных чатов.  

«Люди устали». Что происходит 26 октября на МАЗе?-7

«Люди устали». Что происходит 26 октября на МАЗе?-9

Их участники возмущены массовым игнорированием забастовочного движения.  

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# Забастовка # общество # Алексей Ламекин # Фотофакт

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