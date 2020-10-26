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Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?

26 октября 2020 10:19
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем автомобилиста и дорожника строители в Гродно принимали на рабочем месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?-1

Мост через Неман возводится по уникальной технологии, которая не имеет аналогов в стране.

Работа важная и ответственная – мост строится по поручению и при поддержке Президента.  

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Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?-4

Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?-6

Объект станет частью второй кольцевой дороги и позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта, к тому же дорожная артерия соединит напрямую два крупных микрорайона, которые находятся в разных частях Гродно.

Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?-9

Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?-11

Алексей Аутко, производитель работ МСУ-7 ОАО «Мостострой»:
Мост, который мы строим, будет не один год использоваться. В дальнейшем по этому мосту будут ездить и дети наши, и внуки. И дальше вся дорожная инфраструктура будет развиваться.

Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности

Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?-14

Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?-16

Автомобильный мост возводят на основе старого железнодорожного. Это рациональный экономический ход и первый подобный опыт в Беларуси. Привлечено около 400 миллионов рублей инвестиций.

Мост планируют открыть в День Независимости в 2021 году.

# Мосты Беларуси # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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