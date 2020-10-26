Разгрузит Гродно от транзитного транспорта. Как проходит строительство моста через Неман и чем необычен объект?

Новости Беларуси. Поздравления с Днем автомобилиста и дорожника строители в Гродно принимали на рабочем месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мост через Неман возводится по уникальной технологии, которая не имеет аналогов в стране. Работа важная и ответственная – мост строится по поручению и при поддержке Президента. Александр Лукашенко поздравил с Днём автомобилиста и дорожника работников и ветеранов отраслей

Объект станет частью второй кольцевой дороги и позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта, к тому же дорожная артерия соединит напрямую два крупных микрорайона, которые находятся в разных частях Гродно.

Алексей Аутко, производитель работ МСУ-7 ОАО «Мостострой»:

Мост, который мы строим, будет не один год использоваться. В дальнейшем по этому мосту будут ездить и дети наши, и внуки. И дальше вся дорожная инфраструктура будет развиваться. Владимир Караник о строительстве нового моста через Неман: это уникальное сооружение, здесь показали чудеса изобретательности